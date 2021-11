Diede uit Someren werd niet het nieuwe K3'tje: 'Ik zal altijd fan blijven'

In de zoektocht naar een nieuw K3'tje was Diede van den Heuvel uit Someren lange tijd topfavoriet. Maar tóch werd ze niet de opvolgster van Klaasje Meijer. In de grote finale van K2 Zoekt K3 afgelopen zaterdag werd de Somerense als eerste van de overgebleven vier finalisten naar huis gestuurd.

"Dat was wel een beetje onverwacht, eerlijk gezegd", zo vertelde ze in het programma Brabant Vandaag. "Je weet natuurlijk niet wat je kan verwachten, maar ik had me niet meteen zien gaan, dat was wel een kleine shock."

'Ik had het niet anders kunnen of willen doen'

Diede heeft naar eigen zeggen geen idee hoe het zo vlak voor de eindstreep misging. "Ik denk dat ze gewoon het juiste pakketje zochten, het plaatje, alles bij elkaar. Dat was Julia en ik niet."

Een paar dagen na de liveshow is Diede bekomen van de schrik. "Die avond zat ik er wel echt helemaal doorheen en dacht ik: wat moet ik met mijn leven gaan doen."

Toekomstplannen

Wat Diede nu gaat doen, weet ze nog niet. Ze is van beroep werkzaam in de kinderopvang, waar ze met onbetaald verlof ging om haar meisjesdroom te kunnen najagen.

"Ik wil wel echt verder met muziek. Ik moet er nog over nadenken wat precies, maar ik ga er sowieso werk van maken."

Ondanks de domper dat Diede niet het nieuwe K3'tje is geworden, keert ze de populaire meidenband niet de rug toe. "Ik zal altijd fan blijven, het zijn schatten van mensen en Julia (wel het nieuwe K3'tje, red.) ook."

Onverwachte 'steun' van ex-K3'tjes Karen en Kristel

Opvallend is dat Karen Damen en Kristel Verbeke, K3'tjes van het eerste uur, na het wegsturen van Diede gebroken hartjes op Twitter deelden.