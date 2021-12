Truckers balen van agressie op de weg: 'Keihard remmen is levensgevaarlijk'

Het fenomeen brake checking, waarbij bewust hard op de rem wordt getrapt als je voor een vrachtwagen rijdt, groeit hard. Bijna 87 procent van de Nederlandse truckers heeft te maken gehad met deze vorm van verkeersagressie. Reden voor Steven Brunswijk om zich even flink kwaad te maken: "Dus gij denkt met die kleine pisbak van jou en die kleine voetjes, door efkes op de rem te douwen, da ge een hele grote vent bent?"

"Met ruim achttien meter lengte en een gewicht van vijftig ton zorgen onverwachte handelingen voor een groot risico’, vertelt rij-instructeur Toon Geerts van Thinq Academy.

"Deze vorm van verkeersagressie is levensgevaarlijk voor de verkeersveiligheid van jezelf, voor de chauffeur, maar zeker ook voor de mensen die achter de vrachtwagen rijden. Zij hebben verminderd zicht op de situatie met alle mogelijke gevolgen van dien", aldus Geerts.

Cabaretier Steven Brunswijk heeft minder woorden nodig: "Wees een beetje lief voor elkaar. Ja, vrachtwagenchauffeurs rijden soms wat langzamer, dat klopt. Maar het is levensgevaarlijk, hè? Met wat meer respect over en weer houden we het veilig en prettig."