Jurk van Addy schittert in The Bold: 'Ik ben heel trots'

Foto: RTL XL vergroot

Fans van de populaire serie The Bold and the Beautiful opgelet: donderdag is een ontwerp van niemand minder dan Addy van den Krommenacker in de serie te zien. Actrice Heather Tom, die het personage Katie Logan speelt, draagt de Brabantse creatie.

"Ik ben heel trots", vertelt de modeontwerper uit Den Bosch in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant. "Van de zomer werd mij gevraagd om een zogenoemd lookbook op te sturen. Uiteindelijk hebben ze een aantal stukken aangevraagd en die heb ik naar Los Angeles gestuurd." Omslagjurk

Volgens Addy was de kledingstyliste van de Amerikaanse serie erg geïnteresseerd in zijn werk. Heather Tom draagt een omslagjurk met lange mouwen met daarop een patroon met onder meer de kleuren zwart en licht oranje. Volgens Addy gaat het om bestaande creaties die naar Amerika zijn gestuurd. "Ze hebben een aantal looks uitgezocht die zij leuk vonden en die ook geschikt waren voor de serie." Binnenkort meer jurken

De kans is groot dat er nog meer ontwerpen van Addy langskomen in de serie, die al tientallen jaren loopt. "Er liggen nog jurken in Los Angeles. Ze vroegen me elke keer nieuwe dingen en die heb ik allemaal opgestuurd." Addy gaat niet voor het eerst naar Amerika met zijn werk. Eerder kleedde hij bijvoorbeeld al actrices tijdens de Oscar-uitreikingen en zat hij in het programma America's Next Topmodel. "Als je naar Amerika gaat, dan gaat het heel snel. Ze waarderen daar dit werk enorm. Europa is voor hen geweldig. America's Next Topmodel werd in veertig landen uitgezonden. Ja dan beginnen de mailtjes wel te komen." LEES OOK: Meilandjes weer in galajurken van Addy op Televizier-Gala

Foto: RTL XL vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.