Speldenprikje winter op komst met hagel en natte sneeuw

Klein beetje winter in december. (Archieffoto) vergroot

December is aangebroken en prompt duiken de temperaturen de komende tijd naar beneden. Maar het is wel een heel voorzichtige winter waar we mee te maken krijgen. Er is kans op hagel en natte sneeuw en daarna keert de regen weer terug.

Woensdagavond is de overgang van zacht en onstuimig naar licht winters weer. De wind draait van het westen naar het noordwesten en neemt steeds verder in kracht af. Koude lucht uit het noordwesten brengt vervolgens (winterse) buien met zich mee. Gevoelstemperatuur rond het vriespunt

Vanaf donderdag trekken de winterse buien over ons land. Door hagel kan het tijdelijk even wit kleuren, maar met temperaturen tussen 5 en 7 graden is het snel gedaan met die winterse taferelen. Door de gure noordwestenwind komt de gevoelstemperatuur tijdens een winterse bui wel rond het vriespunt uit. Daarna is er een korte opleving van de temperatuur, maar vanaf zondag wordt het langzaam weer wat kouder, met 3 tot 6 graden. Na het weekend kan het nog iets kouder worden. Daarbij kan het gaan regenen, maar ook vorst en (natte) sneeuw is zomaar mogelijk.

