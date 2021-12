Lekker vies en modderig, het NK Plassen Stampen

Niet bang voor natte sokken en om een beetje vies te worden? Staatsbosbeheer zoekt fanatieke kinderen die mee willen doen aan het Nederlands Kampioenschap Plassen Stampen.

Wat heb je nodig? Een beetje regen, een mooie regenplas in de straat, het bos of in het park. Dan nog een flinke aanloop en springen maar.

Plassen stampen kan alleen of in een groep. Doel van het NK is om iedereen zoveel mogelijk naar buiten te laten spelen, de frisse lucht in.

Filmpjes kunnen tot en met 8 december worden gedeeld via de social media-kanalen van Staatsbosbeheer. Mailen kan ook.

Enthousiasme, moddergehalte en springskills

De jury, bestaande uit zes boswachters, bekijken alle filmpjes en let daarbij op enthousiasme, de hoogte van het opspattende water, moddergehalte, viesheid, stamp- en springskills en originaliteit.

De winnaar krijgt een privé-excursie van een van de boswachters door de natuur.