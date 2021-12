Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Grote politiemacht arresteert man in Best na dreiging met vuurwapen

Een grote politiemacht heeft woensdagochtend een man opgepakt in Best. Dat bevestigt de politie. Er was volgens de politie gedreigd met een vuurwapen en daarbij was mogelijk ook een schot gevallen.

Agenten met kogelwerende vesten omsingelden het huis aan de Joe Mannweg. Ook werd door de politie een drone ingezet in de bosrijke omgeving. Woensdagochtend kreeg de politie een melding van een bedreiging in het buitengebied van Best. "Ongeveer gelijktijdig kwam een telefoontje van een verontruste mevrouw die aangaf bezorgd te zijn over haar zoon, een 38-jarige man uit Best", vertelt een woordvoerder. De man was mogelijk onder invloed, in de war en in het bezit van een vuurwapen. Daarom besloot de politie groot in te zetten. Ook onderhandelaars werden ingezet. Onderzoek moet uitwijzen wat zich precies heeft afgespeeld en of er inderdaad sprake was van een vuurwapen.

beeld: SQ Vision Mediaprodukties vergroot

beeld: SQ Vision Mediaprodukties vergroot

beeld: SQ Vision Mediaprodukties vergroot

