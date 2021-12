Leden drugsbende Maskerbij moeten twee ton betalen aan de Staat

De rechtbank in Den Bosch (archieffoto: Karin Kamp). vergroot

Zes leden van een criminele organisatie moeten gezamenlijk ruim twee ton betalen aan de Staat. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch geoordeeld. Dat is fors minder dan de 23 miljoen euro die ze in eerste instantie moesten terugbetalen. Het geld is illegale winst die zij maakten met de internationale handel in hennep. De mannen werden eerder al veroordeeld tot gevangenisstraffen.

In 2014 eiste justitie 23 miljoen euro, omdat de drugsbende ruim 42 miljoen euro zou hebben omgezet. Dat bedrag werd drie jaar later overigens weer bijgesteld, omdat het OM er een zooitje van zou hebben gemaakt bij het berekenen van de totale winst van de bende. Het gaat in totaal om zes mannen tussen de 50 en 61 jaar uit Waalwijk, Nuenen, Helmond, Eindhoven en Nieuwegein. In maart 2013 kregen zij al celstraffen tot zes jaar opgelegd naar aanleiding van het zogenoemde Maskerbij-onderzoek. De leider van de criminele organisatie, Eindhovenaar Aran de Jong, werd tijdens de strafzaak geliquideerd. Hij werd in 2012 doodgeschoten vlakbij zijn huis aan de Diamantring in Eindhoven. Grootschalige henneptransport

De mannen hielden zich in 2010 en 2011 bezighield met het transporteren van drugs. Zo waren ze betrokken bij drie henneptransporten naar Engeland en twee naar Italië. Hierbij vervoerden ze in totaal ruim negenhonderd kilo hennep. Ook importeerden ze ruim drieduizend kilo hasj vanuit Pakistan. Strafkorting

Bij het bepalen van de hoogte van het bedrag, heeft de rechtbank de verdachten strafkorting moeten geven. De termijn waarin deze Maskerbij-zaak voor de rechter had moeten worden afgedaan werd namelijk met zes jaar en tien maanden overschreden. De verdachten hoeven dus 25 procent minder, met een maximum van 20.000 euro, te betalen. Dit moeten de verdachten betalen aan de Staat: 69.000 euro voor een 61-jarige man uit Waalwijk

46.000 euro voor een 51-jarige man uit Nuenen

28.000 euro voor een 60-jarige man uit Helmond

24.000 euro voor een 58-jarige man uit Waalwijk

23.000 euro voor een 50-jarige man uit Eindhoven

21.000 euro voor een 50-jarige man uit Nieuwegein LEES OOK: Drugscriminelen mogen geld houden omdat justitie er zooitje van maakte Justitie eist 23 miljoen euro van drugsbende van Eindhovenaar Aran de Jong

