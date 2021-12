Pastoors moeten improviseren nu nachtmissen niet doorgaan

De telefoon van pastoor Jochem van Velthoven staat woensdag roodgloeiend. De voorganger van de Catharinaparochie in Oosterhout wordt overstelpt met vragen van kerkgangers over de aankomende kerstvieringen. Nu de bisschoppen hebben besloten om nachtmissen te schrappen, zijn parochies volop aan het puzzelen voor alternatieve mogelijkheden.

“Het probleem is een beetje dat kerstavond op vrijdag is. We zouden ’s middags al vieringen kunnen doen maar veel mensen moeten dan nog werken”, legt pastoor Van Velthoven uit.

Op een gemiddelde zondag trekken de kerken amper nog een handvol bezoekers, maar op kerstavond kun je er traditioneel over de koppen lopen. Woensdag besloot de katholieke kerk daarom om met onmiddellijke ingang een streep te zetten door alle vieringen die na vijf uur worden gehouden. Van Velthoven: “Het is een heel zware domper, maar we willen als kerk solidair zijn met maatregelen die in de samenleving worden getroffen. Het is zeker spijtig.”

Hoewel er nog niks is besloten, denkt hij hardop na over mogelijk een extra mis in de middag op Eerste Kerstdag. “We moeten ook voorzichtig zijn om geen extra bewegingen te creëren, want de maatregelen zijn er ook niet voor niets. We gaan als pastoraal team nadenken over hoe we een alternatief kerstrooster gaan aanbieden.”