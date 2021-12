Er komt even geen muziek uit de Brabantse fanfares door de avondlockdown

Het blijft voorlopig stil in de repetitieruimten van de Brabantse fanfares. De meeste muziekgezelschappen hebben vanwege de lockdown besloten vanaf vijf uur 's middags even helemaal niet meer te repeteren. Verplaatsen naar overdag is geen optie: "Wij hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid."

Geen blaasmuziek of koorzang de komende weken bij Muziekvereniging De Poort van Brabant in Maarheeze. De vereniging heeft besloten om alle activiteiten voorlopig stil te leggen. Het bestuur ziet er niets in om de repetities naar overdag te verplaatsen: "Moet je dat wel willen", vraagt secretaris Marianne van de Sande zich af.

Volgens de secretaris hebben de leden positief gereageerd op het besluit om even geen muziek samen te maken. De meeste mensen noemen het een wijs besluit. Ook organisatorisch zou het lastig zijn om de repetities te verplaatsen naar overdag. Omdat de meeste leden overdag werken, zou dat dan in het weekend moeten.

Richtlijnen

Ook bij Fanfare Concordia in Liempde wordt drie weken lang niet gerepeteerd. "Wij houden ons aan de landelijke richtlijnen", zegt secretaris Rianne van Aarle. Leuk vindt zij het niet. "Wij onderzoeken nog of wij met de Kribkestocht, een wandelroute langs kerststallen in Liempde, buiten wel muziek kunnen maken." Als de fanfare te lang niet kan blazen, dan kan dat volgens Rianne ook gevolgen hebben voor het ledenaantal.

Bij de koninklijke Philharmonie in Leende zijn ze er nog niet uit of ze overdag gaan repeteren. De meningen zijn verdeeld, het bestuur gaat er donderdagavond over vergaderen, laat het secretariaat weten.

Geen activiteiten

Bij Fanfare Sint Lambertus in Nistelrode wordt deze weken ook niet gerepeteerd. Overdag oefenen is lastig, omdat de meeste leden werken. "In het weekend is ook moeilijk omdat het bijvoorbeeld aanstaande zondag Sinterklaas is", laat voorzitter Jan Timmers weten.

Er staan door alle coronamaatregelen sowieso al geen activiteiten gepland. De fanfare hoopt volgend jaar wel een nieuwjaarsconcert te kunnen geven, maar of dat kan doorgaan is ook afwachten.

Bij fanfare Sint Cecilia in Zijtaart is het al niet anders. "De repetities liggen stil en ons oudejaarsconcert kan sowieso al niet doorgaan", zegt voorzitter Albert van Grootel. Volgens hem is het niet de bedoeling dat mensen nu opeens op een ander tijdstip toch bij elkaar komen. De voorzitter denkt wel dat het lastig is om de leden gemotiveerd te houden met alle maatregelen.

Om de leden toch betrokken te houden worden er online dingen gedaan, zoals een muziekkwis. En de jeugd in Zijtaart kan online toch gezamenlijk repeteren, al is dat wel behelpen.