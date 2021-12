Laurentius eist 45 miljoen euro van voormalige directie na fraude

Woningbouwvereniging Laurentius in Breda eist 45 miljoen euro's schadevergoeding van de voormalige directie en Raad van Commissarissen. Dat bleek donderdag voor de rechtbank in Breda. Door fraude en wanbeleid kwam de corporatie in grote geldproblemen. Het leidde tot groot achterstallig onderhoud bij de huurhuizen en de woningbouwvereniging moest een groot deel van haar woningen verkopen om boven water te blijven.

Na het aanhoren van de argumenten en verweren gaf de rechter beide partijen twee weken de tijd om samen tot een schikking te komen.

Als dat niet lukt om het onderling eens te worden over de hoogte van de schadevergoeding, dan komt de zaak terug bij de rechtbank en wordt er verder geprocedeerd. De verwachting is dat er dan op zijn vroegst rond de zomer van 2022 pas een uitspraak van de rechter volgt.

Gesjoemel

Tussen 2004 en 2012 heeft toenmalig directeur Walter Vermeulen - onder toezicht van de Raad van Commissarissen - gesjoemeld met geld van Laurentius. De schade voor Laurentius zou zo'n 100 miljoen euro zijn. Daardoor ging de corporatie bijna failliet en moest het leningen afsluiten om niet om te vallen.

Vermeulen werd voor fraude en valsheid in geschrifte begin 2018 veroordeeld tot drieëneenhalf jaar celstraf, wat later in hoger beroep werd verminderd naar tweeëneenhalf jaar. Ook tegen deze straf ging Vermeulen in cassatie bij de Hoge Raad. Deze zaak moet nog dienen.

Geen nieuwe woningen

Huidig directeur Jessie Bekkers zei hierover eind 2019: “Jarenlang moesten we onze bewoners teleurstellen. We moesten terughoudend zijn met het uitvoeren van onderhoud, konden geen nieuwe woningen bouwen en ook andere grote investeringen waren niet mogelijk. Langzaamaan kan Laurentius weer een gezonde bijdrage leveren aan de huisvesting in Breda en Alphen-Chaam, maar het geld dat daarvoor beschikbaar is, is uiteraard nog beperkt."