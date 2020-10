Miljoenenfraude: ex-directeur Laurentius in hoger beroep veroordeeld tot 20 maanden cel

Het hoofdkantoor van Laurentius in Breda (foto: Raoul Cartens) vergroot

De voormalig directeur van woningbouwvereniging Laurentius moet twintig maanden de cel in. Walter Vermeulen heeft zich volgens het hof in Den Bosch schuldig gemaakt aan het witwassen van geld, omkoping en oplichting. Bovenop de straf krijgt Vermeulen ook tien maanden voorwaardelijke celstraf. Die moet hij uitzitten als hij weer in de fout gaat. Justitie wilde Vermeulen drie jaar de cel in hebben.

Begin 2018 werd de oud-directeur door de rechtbank veroordeeld tot tweeënhalf jaar cel voor witwassen, oplichting en omkoping. Omdat hij meteen na de uitspraak hoger beroep aantekende, hoefde hij nog niet de cel in.

Sleutelpositie

Eind 2001 trad Walter Vermeulen aan als directeur van woningcorporatie Laurentius. Politiek Den Haag was op dat moment een groot voorstander van 'ondernemende woningbouwverenigingen' die niet aan het subsidie-infuus hingen, maar vooral hun eigen broek ophielden met verdiensten door commercieel te ondernemen in woningbouwprojecten. En er werd veel geld verdiend. Maar er verdween ook stiekem geld in de zakken van Walter Vermeulen, aldus het hof.

Vermeulen had als directeur een sleutelpositie binnen Laurentius. Volgens de rechter heeft hij daarbij andere leden van het directieteam en de Raad van Commissarissen onvoldoende geïnformeerd over de zakendeals rond bouwprojecten. Daarmee heeft hij volgens het hof misbruik gemaakt van het in hem gestelde vertrouwen, als directeur van een woningbouwvereniging. "U heeft uw eigen financieel belang boven het belang van de huurders gesteld", aldus de rechter.

Ondermijning van vertrouwen

"Vermeulen en zijn zakenpartners vulden over de rug van de woningbouwvereniging schaamteloos hun zakken en bekommerden zich niet om de gevolgen voor anderen. Het handelen van de verdachten heeft grote impact; niet alleen voor de woningbouwvereniging, maar ook voor de huurders. Het oplichten van een woningbouwvereniging leidt tot een ondermijning van het vertrouwen dat de samenleving in dergelijke organisaties moet kunnen stellen", aldus het vonnis van het hof.

De rechtbank oordeelde ruim twee jaar geleden dat Walter Vermeulen zich samen met zakenpartners voor minstens 2,1 miljoen euro heeft verrijkt door gesjoemel met bouwprojecten. Deze projecten zouden opzettelijk steeds duurder uitvallen, waarbij de winst daarvan door Vermeulen en zijn partners in eigen zak werd gestoken.

Schadeclaim

Naast het Openbaar Ministerie heeft ook de woningbouwvereniging nog een appeltje te schillen met Vermeulen en de toenmalige Raad van Commissarissen. Gesteld wordt dat Laurentius door het handelen van de oud-directeur en zijn zakenpartners voor 100 miljoen euro schade heeft geleden. En een deel van dat geld eist de woningbouwvereniging nu terug: 44 miljoen euro.

