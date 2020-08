Oud-directeur stelt dat Laurentius hem dankbaar moet zijn, maar justitie wil hem de cel in

Project Brouwhof in Breda: volgens de rechter is hier ook mee gesjoemeld. vergroot

'Heeft voormalig directeur Walter Vermeulen woningbouwvereniging Laurentius in Breda naar de rand van de afgrond geleid? Of heeft hij er juist voor gezorgd dat de corporatie ook nu nog vele miljoenen op de bank heeft staan? Die vraag vat eigenlijk de tweede procesdag samen van het hoger beroep dat Vermeulen heeft ingesteld tegen zijn veroordeling van tweeënhalf jaar gevangenisstraf voor oplichting, witwassen en omkoping.

Eind 2001 trad Walter Vermeulen aan als directeur van woningcorporatie Laurentius. Politiek Den Haag was op dat moment een groot voorstander van 'ondernemende woningbouwverenigingen' die niet aan het subsidie-infuus hingen, maar vooral hun eigen broek ophielden met verdiensten door commercieel te ondernemen in woningbouwprojecten. En er werd veel geld verdiend. Maar verdween er ook geld deels in eigen zakken?

Gesjoemel

De rechtbank oordeelde ruim twee jaar geleden dat Walter Vermeulen zich samen met zakenpartners voor minstens 2,1 miljoen euro heeft verrijkt door gesjoemel met bouwprojecten. Deze projecten zouden opzettelijk steeds duurder uitvallen, waarbij de winst daarvan door Vermeulen en zijn partners in eigen zak werd gestoken.

"Het ontbreekt aan hard bewijs"

Maar volgens de verdediging van Vermeulen 'ontbreekt het aan hard bewijs'. Sterker nog: de toenmalig directeur zou Laurentius zelfs een enorme dienst hebben bewezen. “Het verwijt dat Laurentius een miljoenenschade heeft geleden door toenmalig directeur Walter Vermeulen raakt kant noch wal.” Dat stelde advocaat Ronald Drenth maandag bij het gerechtshof.

300 miljoen

“De schade zou door het handelen van Vermeulen tot zo’n 100 miljoen euro zijn opgelopen, maar dit is nergens onderbouwd. Laurentius floreerde juist in de tijd van Vermeulen. Toen hij in 2012 werd gearresteerd had Laurentius een eigen vermogen van zo'n 300 miljoen, waarvan 52 miljoen euro op de bank. Daarmee was het één van de rijkste corporaties van het land”, aldus de advocaat.

De vraag over verdwenen of juist verdiende miljoenen draait vooral om een schadeclaim van ruim 44 miljoen euro die de woningbouwvereniging eind vorig jaar heeft neergelegd bij Walter Vermeulen en de toenmalige Raad van Commissarissen. Advocaat Jan Bart van de Hel leidt deze strijd namens de corporatie.

Vertrouwen geschaad

Van de Hel rekende maandag snel af met de vermeende goede bedoelingen van Walter Vermeulen: "18.000 huurders van Laurentius zijn nog steeds gedupeerd door de toenmalig directeur. Na de arrestatie van Vermeulen in 2012 was Laurentius acht jaar lang niet in staat om ook maar één nieuwe woning te bouwen. Ook onderhoud of woningverbetering waren door zijn toedoen onmogelijk. Vermeulen heeft het vertrouwen van de huurders geschaad en toont ook hier geen enkel berouw voor zijn daden."

"Mensen zijn hier voor de gek gehouden"

De claim van ruim 44 miljoen euro op Vermeulen en zijn Raad van Commissarissen is volgens Van de Hel niet uit de lucht gegrepen. "De geleden schade is een optelsom van de prijsopdrijvingen in vele projecten door Vermeulen en zijn zakenpartners. Er is geen enkele verklaring voor de plotselinge waardestijgingen waarvoor Laurentius extra moest betalen. Mensen zijn hier voor de gek gehouden en dat heeft geleid tot wantrouwen van de burger ten opzichte van corporaties zoals Laurentius."

Strafeis

Het Openbaar Ministerie eiste vorige week donderdag al drie jaar gevangenisstraf voor Walter Vermeulen. Ongeacht de uitspraak van het gerechtshof, zal ook de schadeclaim van Laurentius de voormalig directeur blijven achtervolgen.