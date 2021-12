Man (20) uit Eindhoven aangehouden in groot drugsonderzoek

Foto: Rico Vogels/SQ Vision. vergroot

De politie heeft een 20-jarige man opgepakt in een groot onderzoek naar de productie en handel in synthetische drugs. Hij is de elfde in rij die is gearresteerd in deze zaak. Begin november deed de politie al meerdere invallen op een woonwagenkamp in Bergeijk.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De verdachte maakt volgens het openbaar ministerie deel uit van een criminele organisatie die synthetische drugs zoals xtc maakt. Politie en justitie kwamen deze bende in mei 2020 op het spoor door informatie uit berichtendiensten, zoals Enchrochat. De politie deed op 9 november invallen op 25 plekken in Nederland en België. Onder meer in Bergeijk, Best, Waalre, Eindhoven, Helmond en Valkenswaard. Het OM heeft de 20-jarige Eindhovenaar al sinds die actie in het vizier. Hij werd uiteindelijk woensdag aangehouden. Hoofdverdachte

De hoofdverdachte in de drugszaak is een 32-jarige man uit Bergeijk. Hij werd aangehouden op het woonwagenkamp aan de Standerdmolen in Bergeijk. Hij zou aan het hoofd van de bende hebben gestaan en runde meerdere drugslabs in Nederland, België en Duitsland. Langer vast

De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Verdachten die eerder werden opgepakt zijn inmiddels voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Daar werd bepaald dat de mannen nog negentig dagen langer in de cel blijven. LEES OOK: Politieactie tegen drugsbende: in totaal tien verdachten aangehouden

