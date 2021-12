Carnaval in de zomer is nooit een succes geweest, blijkt uit geschiedenis

Carnavalsvierders tijdens 11/11 in Den Bosch (foto: Jan Peels). vergroot

Het is al vaker geprobeerd, en keer op keer bleek het een slecht idee: carnaval in de zomer. Wat dat betreft is het eigenlijk vreemd, vindt Rob van de Laar van de Carnavalsfederatie, dat donderdag door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werd voorgesteld om iets dergelijks te doen.

"Burgemeester Paul Depla had in zijn eigen archieven kunnen nagaan dat in 1953 carnaval al eens is verplaatst naar de zomer vanwege de watersnood. Dat was geen succes daar", reageert Rob. Depla is voorzitter van de Commissie Sociale Impact Corona van de VNG. Volgens de vereniging moeten we overwegen om onze gewoontes aan te passen als het coronavirus jaarlijks terugkomt. Een van de opties was volgens Depla nadenken over carnaval in de zomer.

"Vastenavond is niet in de zomer."

"Maar we hebben die ervaring al gehad", maakt Rob zijn punt. "Ze hebben dat ook in Den Bosch en Nijmegen geprobeerd. Het past niet in dat jaargetijde zoals wij carnaval vieren." Bovendien is carnaval geen evenement maar een jaarfeest, legt de voorzitter van de Carnavalsfederatie uit. "Iedereen weet wanneer het vastenavond is, en dat is niet in de zomer." Een zomercarnaval zou wel een oplossing zijn voor iedereen die het jammer vindt dat het in de winter niet door kan gaan. Maar dat is geen goede reden, vindt Rob.

"Dit is pas het tweede jaar dat het niet zou doorgaan."

"Ik vind het erg prematuur. In de Eerste - en Tweede Wereldoorlog hebben we ook jaren moeten wachten voordat carnaval weer kwam. Nu zou dit het tweede jaar zijn dat carnaval niet zou doorgaan. Het is natuurlijk vreselijk. Maar om het dan nu al te gaan verplaatsen…" Daarbij is corona slechts een van de velen virussen uit de geschiedenis die carnaval in de weg zitten, weet Rob. "Carnaval heeft onder meer cholera en de pokken overleefd. Daar zijn ook allerlei medische oplossingen voor bedacht. Dus waarom zou dat nu niet zo zijn? Laten we eerst maar eens zorgen dat we corona eronder krijgen." LEES OOK: Carnaval in zomer? 'Wennen, maar hebben voor grotere aanpassingen gestaan'

