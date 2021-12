Boosterprikken, de vier belangrijkste vragen en antwoorden

De boostercampagne is gestart, ook in Brabant. Maar wie mogen er nu precies zo'n extra prik gaan halen en wanneer ben jij aan de beurt? En is er eigenlijk wel genoeg plek? De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.

Wie krijgen er nu een boosterprik?

Alle mensen van tachtig jaar en ouder die langer dan een half jaar geleden hun laatste coronavaccinatie hebben gehad, worden uitgenodigd voor een boosterprik.

Ook een aantal zorgmedewerkers wordt nu al geprikt met een boostervaccin, of krijgt dat binnenkort. Het gaat om medewerkers van zorginstellingen die vervolgens de GGD'en weer ondersteunen bij het verdere vaccinatieproject. "Denk bijvoorbeeld aan het vaccineren van thuiswonende niet mobiele ouderen, of het vaccineren bij zorginstellingen zonder medische dienst", legt een woordvoerder van de GGD uit.

Wanneer ben ik dan aan de beurt?

Daar gaan niet die GGD'en over, maar het RIVM. Die organiseert alle uitnodigingen voor een boosterprik. Tachtigplussers worden nu uitgenodigd, en ook als ze nog geen brief hebben gehad mogen zij bellen voor een afspraak. Partners mogen dan ook meteen een afspraak maken. Ook zorgmedewerkers worden als eerst uitgenodigd. Het RIVM deelt nog geen tijdlijn voor wanneer andere leeftijdsgroepen worden uitgenodigd voor een boosterprik.

Zijn er wel genoeg plekken waar geprikt kan worden?

Bij de GGD Hart voor Brabant zijn er nu vaccinatielocaties in Boxtel, Tilburg, Veghel en Waalwijk. Vanaf volgende week komt er een corona-vaccinatiepunt in het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. En er zijn plannen voor een grote vaccinatielocatie in Den Bosch om ook daar boosterprikken te kunnen zetten.

In het werkgebied van de GGD West-Brabant wordt nu geprikt met boosters bij Breda International Airport en Breepark. Die laatste locatie wil de GGD snel uitbreiden. Daar wordt dan de grote evenementenhal op de begane grond weer in gebruik genomen om boosterprikken te zetten. Ook zoekt de GGD in die regio nog naar plekken in Bergen op Zoom en Roosendaal om boosterprikken uit te delen.

In de regio Zuid-Oost Brabant wordt er nu geprikt in Eindhoven en Helmond. Vanaf 6 december wordt de vaccinatielocatie op de Anton Coolenlaan in Eindhoven gesloten. In plaats daarvan wordt het oude Beursgebouw in Eindhoven in gebruik genomen.

En zijn er genoeg mensen om die prikken te zetten?

De drie GGD regio's in Brabant zeggen alle drie niets te weten over afspraken die worden afgezegd omdat er te weinig medewerkers zijn om de boosterprikken te zetten. Wel zegt de GGD Brabant Zuid-Oost druk bezig te zijn met het werven van medewerkers: "We zijn op allerlei manieren aan het werven, via uitzendbureaus, oproepen bij diverse opleidingen in de regio, via onze social media, de krant, et cetera. Een een deel van onze oud-medewerkers heeft zich weer spontaan gemeld."