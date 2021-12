Nicole leidt pup Bram zelf op tot hulphond, samen met voorganger Tim

Puppy-hulphond Bram, acht weken oud (foto: Nicole van der Kooij). vergroot

Nu is Bram nog een eigenwijze puppy van acht weken oud, maar over een tijdje moet hij de hulphond worden van Nicole van der Kooij (34) uit Breda. De hulphond die Nicole nu heeft, de elfjarige Tim, gaat over een tijdje met pensioen. Met z’n tweeën leiden ze Bram alvast op als hulphond.

Tim is een hulphond met een bijzondere geschiedenis. Afgelopen jaar was zijn leven onzeker door een levensbedreigende vorm van kanker. Voor de behandeling haalde Nicole 7.500 euro op met een crowdfundingsactie. De chemotherapie van Tim ging goed, inmiddels is hij al een paar maanden kankervrij. “De laatste echo zag er fantastisch uit”, vertelt Nicole opgewekt.

Bram met leermeester Tim (foto: Nicole van der Kooij). vergroot

Al tijdens de behandeling van Tim wist Nicole dat ze moest gaan zoeken naar een jonge opvolger van de elfjarige labrador. “Hij heeft natuurlijk niet het eeuwige leven”, zegt Nicole. Sinds deze week is pup Bram bij haar in huis. Het opvoeden doet ze grotendeels zelf, met hulp van Tim. “Ik kan Bram tien keer zeggen dat iets niet mag, Tim hoeft maar één keer te blaffen om dat uit te leggen.”

"Het klinkt cru, maar je kunt beter blind zijn."

Nicole heeft zelf moeten opdraaien voor de kosten van haar nieuwe hulphond – 25.000 euro. De zorgverzekering vergoedt niks, vertelt ze. “Het klinkt cru, maar je kunt beter blind zijn. Dan is een handicap zichtbaar. Als het onzichtbaar is, lijkt het niet te bestaan. Zonder hond zou ik in een instelling moeten wonen. Dat is voor een verzekeraar veel duurder dan het vergoeden van een hulphond.”

Bram in de mand (foto: Nicole van der Kooij). vergroot

"Hij zorgt voor ritme en dat ik niet constant gespannen ben."

Een hulphond is voor Nicole van levensbelang: “Ik heb sinds jonge leeftijd trauma’s. Daardoor kan ik nauwelijks slapen. Tim ligt tijdens het slapen bovenop me en maakt me bijvoorbeeld wakker tijdens nachtmerries. Hij zorgt ook voor mijn ritme en dat ik niet constant gespannen ben. Met Tim kan ik eropuit. Alleen zou ik dat te spannend vinden.” Omdat de hulphonden voor Nicole niet vergoed worden, moet ze de opvolger van Tim dus noodgedwongen zelf opvoeden en ‘inwerken’ als hulphond. Dat kost veel tijd, maar het heeft ook positieve kanten, vertelt ze: “Je bouwt een heel intense band op met zo’n hond. En je hebt afleiding en dagbesteding!”

"Met een hulphond vorm ik een 'levensteam'."

Om meer mensen over haar verhaal te vertellen, is Nicole een Instagram-account begonnen waar ze een dagboek van hulphond-in-opleiding Bram bijhoudt. Ook werkt ze aan een boek over het leven van Tim. “Dat laat zien wat een hulphond voor mij betekent en wat hij bijdraagt aan mijn leven. Met een hulphond vorm ik een ‘levensteam’, zo zie ik het.”

