Wonderhond Tim is genezen van kanker en krijgt binnenkort een broertje

Hulphond Tim en Nicole (Foto: Maartje Bastiaansen-Bonda) vergroot

Nicole van der Kooij uit Breda kan haar geluk niet op. Na maanden van onzekerheid is haar hulphond Tim genezen van een levensbedreigende vorm van kanker. "Het is een soort wonderhondje, wie had dat gedacht?" Ze hoopt dat Tim binnenkort een broertje krijgt, die zal dan ook tot hulphond opgeleid worden.

Een maand geleden werd Tim officieel 'schoon' verklaard. "Die eerste maand tot de eerste controle was spannend", vertelt Nicole. Maar alles was goed. Een hele opluchting want deze vorm van kanker had de dokter nog nooit eerder zo gezien. "In het begin zei hij: we moeten nu iets doen, anders verliezen we hem. Toen ik dat hoorde stortte mijn wereld in."

Onvoorwaardelijke liefde

Inmiddels is Tim weer helemaal de oude. Nicole is dolgelukkig: "Hij is supervrolijk. Hij eet, hij is weer ondeugend, rent twee uur door het bos, alles gaat supergoed." Inmiddels weegt de labrador weer 31 kilo. Op het dieptepunt was dat nog maar 24 kilo.

En als het goed gaat met Tim, gaat het goed met Nicole. Door trauma's uit het verleden heeft ze soms moeite om 'in het hier en nu' te blijven, maar Tim dwingt haar keer op keer weer om naar haar emoties te luisteren. "Als ik overprikkeld raak en ik moet ergens weg, geeft hij dat aan. Als ik mijn bed niet uit wil, staat hij aan mijn deken te trekken. Hij geeft me structuur en bevestiging zonder dat ik er om hoef te vragen. Onvoorwaardelijke liefde!"

Niet vergoed

Met de ervaring die ze heeft met Tim wil Nicole wat doen. Ze hoopt dat hij binnenkort een broertje zal krijgen en een naam voor de nieuwe pup heeft ze al: Bram. "Samen met een stichting die psychosociale hulphonden opleidt wil ik Bram dan ook gaan opleiden tot hulphond."

Dat is ook de reden waarom de crowdfunding die ze begon om Tim te genezen van kanker nog loopt en mensen nog steeds geld kunnen doneren. De controles en medicijnen van Tim kosten geld, de opleiding van de puppy kost alleen al 7000 euro. "Bij blindengeleidehonden wordt dat allemaal vergoed, maar bij psychosociale hulphonden niet. Daar heb ik soms wel stress van, want het moet wel allemaal betaald worden", aldus Nicole.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.