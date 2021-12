Oud-wethouder Paul Rüpp benoemd tot waarnemend burgemeester Maashorst

Paul Rüpp wordt de waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Maashorst. Dat heeft de commissaris van de Koning, Ina Adema, besloten na overleg met de gemeenteraad. In de nabijgelegen fusiegemeente Land van Cuijk is Wim Hillenaar benoemd tot waarnemend burgemeester.

De gemeente Maashorst bestaat per 1 januari 2022 door de samenvoeging van de gemeenten Uden en Landerd.

Paul Rüpp was eerder wethouder in Uden. Hij werd in 2003 lid van het college van Gedeputeerde Staten, waar hij de portefeuille ruimtelijke ontwikkeling had. In 2009 stapte hij over naar het hoger onderwijs en werd hij voorzitter van het college van Bestuur van de Avans Hogeschool in Den Bosch. Eerder dit jaar stopte hij daar.

Land van Cuijk

Ook in de andere nieuwe fusiegemeente, Land van Cuijk, is donderdag de nieuwe waarnemend burgemeester bekendgemaakt. De keuze is gevallen op Wim Hillenaar, die al jaren burgemeester van de gemeente Cuijk is. Cuijk zal met Boxmeer, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis op 1 januari 2022 opgaan in de gemeente Land van Cuijk.

