Uitbreiding van recreatieboerderij Pukkemuk staat op losse schroeven

De komst van een vakantiepark met 52 recreatiewoningen als uitbreiding van Pukkemuk in Dongen staat op losse schroeven. De gemeenteraad wil niet garant staan voor een lening van drie miljoen euro die ondernemer Huub van Leijsen van de bank kan krijgen.

Dit bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering. Volgens de meerderheid van VVD, D66 en Volkspartij Dongen is het niet aan de gemeente om een commercieel bedrijf te helpen bij een financiering. Van Leijsen is het daar niet mee eens, zo bleek uit een brief die hij de gemeenteraad voorlas. "Ik voel mij ontzettend beledigd."

De ondernemer benadrukte dat 'Belevenispark Pukkemuk' een stichting is, die ook volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel lokaal welzijnswerk doet. Van Leijsen doelde daarmee op de twaalf mensen van zorginstelling Prisma die bij Pukkemuk werken.

"Deze mensen met een beperking bieden wij een zinvolle dagbesteding, zonder enige vorm van overheidssubsidie. Dit is alleen mogelijk doordat wij ook commerciële activiteiten hebben. Ik vind het ontzettend jammer dat er door enkele fracties alleen maar naar de commerciële kant is gekeken en niet naar de sociaal-maatschappelijke kant."

In maart 2019 stemde de gemeenteraad van Dongen nog unaniem in met de uitbreiding van recreatieboerderij Pukkemuk door de komst van het vakantiepark. Kosten voor Van Leijsen: negen miljoen euro. De provincie zegde een lening van zes miljoen euro toe, want er waren te weinig overnachtingsplaatsen in het toeristische Midden-Brabant. De resterende drie miljoen moest de ondernemer zelf lenen van de bank.

Maar een buurman van de recreatieboerderij maakte bezwaar. Hij hield dit vol tot aan de Raad van State. Van Leijsen kreeg uiteindelijk gelijk, maar er was veel vertraging opgelopen. Het coronavirus stak de kop op en de recreatiesector werd hard geraakt.