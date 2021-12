Fred Grim na pak slaag tegen Ajax: 'We gaan de wedstrijd niet analyseren'

Godfried Roemeratoe in duel met Ajacied Perr Schuurs (foto: Orange Pictures). vergroot

Willem II was donderdagavond af en toe speelbal van Ajax. De Amsterdammers waren in eigen huis heer en meester. Met een 5-0 nederlaag wist de Tilburgse ploeg de schade nog enigszins te beperken. Het is een duel waar ze op de club niet lang meer over gaan praten. De focus is nu al gericht op de wedstrijd tegen SC Cambuur.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Op de vraag of trainer Fred Grim de nederlaag tegen Ajax snel naast zich neer kan leggen volgde een heel kort en stellig antwoord: ja! De oefenmeester ging vervolgens wel in op de reden waarom dat makkelijk gaat. "Dit is een wedstrijd op zich, dat meen ik echt. We hebben het op een bepaalde manier geprobeerd. Dat kan lukken, maar dan moet je heel lang de nul houden. En dan moet Ajax ongeduldig worden en risico gaan nemen. Maar we kregen te snel goals tegen, waardoor je er geen echte wedstrijd van kan maken.”

"We gaan deze wedstrijd niet analyseren."

Of zijn spelers de wedstrijd ook zo snel vergeten is de vraag. “Daar ben ik al mee begonnen”, geeft Grim aan. “Ik heb dat in de kleedkamer na de wedstrijd aangegeven. De focus moet nu gewoon op de volgende wedstrijd. We gaan deze wedstrijd niet meer analyseren. Misschien dat ik er individueel nog wat uitpak, daarmee kun je spelers beter maken. Maar de focus gaat vol richting Cambuur.” Ook Godfried Roemeratoe kijkt naar het duel met SC Cambuur, volgende week vrijdag in het eigen Koning Willem II Stadion. “Verliezen is altijd vervelend. Maar we moeten de knop zo snel mogelijk omzetten. We wisten vooraf dat dit een moeilijke wedstrijd zou worden."

"Ze zijn allemaal twee, drie, vier stappen verder."

De middenvelder keek tijdens de wedstrijd af en toe om zich heen, zoekende naar houvast. De Ajacieden vlogen soms aan alle kanten voorbij. “Het is een heel groot verschil met andere ploegen. Ze hebben gewoon heel veel controle aan de bal. En in de omschakeling staan ze goed, ze zijn allemaal twee, drie, vier stappen verder.” “Je weet niet echt waar je het moet zoeken, het gaat zo snel van links naar rechts. Het was moeilijk, echt lastig tegen ze”, geeft Roemeratoe aan. Grim was ook lovend over de tegenstander, die eerder dit seizoen met dezelfde cijfers won van de twee andere Brabantse eredivisieclubs. "Je speelt tegen een topploeg. In de rust heb ik ook duidelijk aangegeven dat we aan damage control moesten doen. De schade beperken, zo min mogelijk goals tegen krijgen. En als we de bal veroveren proberen te prikken. Nou, voor dat prikken zijn we niet bij machte geweest.”

"We weten dat we het kunnen, dat hebben we eerder laten zien."

Na de vijfde competitienederlaag op rij moet de focus nu dus op SC Cambuur. Roemeratoe voelt nu nog niet echt druk voor die wedstrijd, al sluit hij niet uit dat het in de koppies gaat zitten deze week. “Maar we moeten geen ruimte laten aan negatieve gedachtes in ons hoofd. We moeten bij elkaar blijven en positief blijven. We weten dat we het kunnen, dat hebben we eerder laten zien. Daar moeten we ons aan vasthouden.” LEES OOK: Willem II kansloos op bezoek bij Ajax, dat de teller laat stoppen bij vijf

