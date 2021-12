112-nieuws: brandweer Oss rukt uit vanwege rook • schietpartij Oudheusden

Vanwege het licht en de rook leek er sprake van brand bij kruidendrogerij Roijkru in Oss (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Brandweer Oss rukt met groot materieel uit vanwege rook.

Schietpartij Oudheusden: auto geraakt door kogel, geen gewonden.

Liveblog

02.54 Brandweer Oss rukt met groot materieel uit vanwege rook De brandweer rukte donderdagnacht met groot materieel uit naar de Longobardenweg in Oss. Daar was veel rook gezien bij kruidendrogerij Roijkru. Daar aangekomen bleek de rook echter stoom, die vrijkomt bij het normale bedrijfsproces. Omdat deze door een kleine buis naar buiten wordt geperst en vanwege de kou donderdagnacht was er een flinke wolk te zien. In combinatie met de ambergele verlichting rond het bedrijf leek er sprake van brand. Wachten op privacy instellingen...

19.30 Schietpartij Oudheusden: auto geraakt door kogel, geen gewonden Op de Tullensstraat in Oudheusden vond donderdagavond rond zes uur een schietpartij plaats. Daarbij zou voor zover bekend niemand gewond geraakt. Wel werd een auto geraakt door een kogel. De politie zette daarop de omgeving af en deed onderzoek. Agenten spraken getuigen en bekeken beelden van beveiligingscamera's. Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.