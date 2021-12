112-nieuws: traumahelikopter bij A16 na ongeluk • visser (44) overleden

13.50

De politie heeft gisteren in een auto van een man (34) uit Roosendaal veertien kilo hennep gevonden. De man is aangehouden. Hij zit vast voor verder onderzoek, laat de politie weten. Agenten gaven de automobilist gisterenmiddag rond vijf uur een stopteken toen hij op de Van Beethovenlaan in zijn woonplaats reed. Op de Bredaseweg zette de bestuurder zijn auto aan de kant.

In de auto zagen de agenten een aantal plastic zakken liggen. Omdat zij vermoedden dat er mogelijk drugs in zouden zitten, arresteerden ze de Roosendaler. In de zakken bleek inderdaad zo’n 14 kilo hennep. In het verdere onderzoek is ook het huis van de verdachte doorzocht. Hier werden ook henneptoppen aangetroffen. De drugs is in beslag genomen.