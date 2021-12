Nikkie de Jager maakt video met wereldster Adele: 'Een droom die uitkomt'

Adele en Nikkie de Jager. vergroot

Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, heeft niemand minder dan wereldster Adele opgemaakt. In een video op haar YouTube-kanaal laat Nikkie bij Adele 'The Power of Makeup' zien, hierbij wordt de ene helft van het gezicht opgemaakt en de andere helft niet. De Udense Nikkie kan haast niet geloven dat ze haar idool mocht opmaken. "Kan iemand mij knijpen?", schrijft ze onder haar video.

In de video vertelt Adele over haar nieuwe album '30', het interview met Oprah Winfrey en op het einde leert Nikkie haar zelfs een woordje Nederlands: 'Gracieus'.

Adele is niet de eerste beroemdheid die Nikkie mag opmaken. Eerder kwamen al Kim Kardashian, Drew Barrymore en Lady GaGa langs op haar kanaal. Volgens de YouTuber is Adele haar 'echte held'. Wie na de Britse zangeres ook nog hoog op het lijstje staat van Nikkie? "Ik wil dat The Rock (Dwayne Johnson, red.) mijn make-up doet!"

