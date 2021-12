Gigantische tractor brengt Sinterklaas naar Gemert: 'Ozolangzaam'

Het paard van Sinterklaas, Ozosnel, is kwijt. Maar vrijdag stonden er wel honderden bezoeken op het programma aan allerlei basisscholen in het land. In Gemert was daarom één van de grootste tractors van de wereld geregeld voor de Sint. Zo kon zijn bezoek aan basisschool 't Einder in ieder geval doorgaan.

Directeur Paul Pennock is in de ochtendschemering nog druk bezig om op het schoolplein vakken uit te zetten. Het is de bedoeling dat kinderen binnen de vakken blijven.

"We hebben de afgelopen weken zes van de elf groepen in quarantaine gehad omdat er coronabesmettingen waren. We willen het sinterklaasfeest zo veilig mogelijk door laten gaan, dus vandaar dat alle groepen ook apart in de aula komen en de Sint ook een mondkapje op heeft in de school", vertelt Pennock. "De Sint is al wekenlang het gesprek van de dag, dus de kinderen kijken er erg naar uit dat hij vandaag ook hier op school komt."

Kinderen turen naar de plek waar de Sint vandaan moet komen. "Hij komt met een paard", weet een van de kinderen zeker. Maar hun mond valt open als ze even later een gigantische tractor de hoek om zien komen. Vince uit groep 1/2 herkent het apparaat. "Die is van ons", weet hij Sinterklaas te vertellen.

Om het probleem met het verdwenen paard Ozosnel op te lossen heeft de Sint een dealtje gemaakt met de moeder van Vince. "Deze tractor is 'Ozolangzaam', maar wel gigantisch groot", vertelt de Sint lachend. "Gelukkig konden daardoor ook alle cadeautjes voor de kinderen van 't Einder in Gemert makkelijk mee."