Dronken automobilist (23) aangehouden na meesleuren agent

Een agent is donderdagnacht een stuk meegesleurd door een automobilist die aan een controle probeerde te ontkomen. Dit gebeurde op de A16 bij Hazeldonk-West. De agent raakte niet gewond. De automobilist, een man van 23 jaar uit België, is aangehouden.

Een en ander gebeurde iets na halftwee in de nacht van donderdag op vrijdag. De automobilist had volgens de politie gedronken. Ook reed hij zonder geldig rijbewijs en was zijn auto niet geregistreerd.

De politie zag de man met hoge snelheid over de A16 rijden in de richting van België en gaf hem een stopteken. Bij een tankstation ter hoogte van Hazeldonk-West stopte de auto. Toen agenten de gegevens van de man wilden controleren, kon hij zich niet legitimeren. Tijdens de controle startte hij zijn auto en wilde hij wegrijden. Een van de agenten zat op dat moment nog met zijn armen in de auto en werd daardoor een stuk meegelseurd.

Toen de bestuurder stopte werd hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.