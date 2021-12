Viaducten vol leuzen tegen coronabeleid, schoonmaakkosten lopen op

Vaccinatie macht frei staat in witte letters op het viaduct (foto: Robert te Veele). vergroot

‘Vaccinatie macht Frei’ of ‘Geen testen = Geen virus’. Steeds meer viaducten in Brabant worden beklad met dit soort protestteksten tegen het coronabeleid. Rijkswaterstaat heeft de handen vol aan het verwijderen van de leuzen. De schoonmaakkosten lopen flink in de papieren.

Alleen al dit jaar is Rijkswaterstaat tienduizenden euro’s kwijt aan gespecialiseerde schoonmaakbedrijven. “Je zou kunnen stellen dat er met de pandemie een nieuw thema bijgekomen is om graffiti over te maken”, aldus woordvoerster Noortje van Schijndel van Rijkswaterstaat over de toegenomen bekladdingen. Meestal wordt de hogedrukspuit gepakt om de opgedroogde verf te verwijderen. Lukt het daarmee niet, dan worden andere reinigingsmiddelen ingezet. En dat blijkt prijzig. Van Schijndel: “De rekening wordt mede bepaald door de grote van het oppervlak van de bekladding, of de schoonmakers er makkelijk bij kunnen en of er vanwege de verkeersveiligheid een rijdende afzetting moet komen.”

"Een verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog is zeker aanstootgevend."

Deze week uitten mensen hun frustratie op de viaducten over de A58 bij Etten-Leur. ‘Griep vs. Vrijheid’ staat er in witte letters op fietsovergang Kibbelvaart gekalkt. Enkele honderden meters verderop, bij viaduct Grauwe Polder, moet ‘de media’ het ontgelden. Ook de Tweede Wereldoorlog wordt er bij een van de viaducten bij betrokken. Rijkswaterstaat heeft een aannemer inmiddels opdracht gegeven de teksten weg te halen. "Dat doen we meteen als het om aanstootgevende of kwetsende teksten gaat. Een formulering als 'macht frei' kan, als verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog, zeker als aanstootgevend worden ervaren”, legt Van Schijndel uit.

Rijkswaterstaat wil oponthoud zoveel mogelijk voorkomen."

Meestal is het voor Rijkswaterstaat dweilen met de kraan open. “Het schoonmaken heeft meteen weer een aanzuigende werking”, vertelt de woordvoerster. Dan staat er daags na het verwijderen van een geverfde zin, alweer een nieuwe strijdkreet op het grijze beton. In sommige gevallen verwijdert Rijkswaterstaat niet-aanstootgevende bekladdingen dan ook niet. “Het weghalen van graffiti langs de weg zorgt over het algemeen voor veel oponthoud voor de weggebruiker. De weg moet dan voor langere tijd afgezet worden om ervoor te zorgen dat de schoonmakers veilig kunnen werken. Rijkswaterstaat wil oponthoud zoveel mogelijk voorkomen.”

"Elke euro is er één te veel."

De kans dat de leuzenschrijvers of graffitispuiters worden achterhaald is volgens de woordvoerder erg klein. “Dat gebeurt echt maar zelden. Maar als we ze betrappen, doen we aangifte bij de politie en verhalen we de schoonmaakkosten op hen.” Van Schijndel: “Elke euro die het verwijderen van graffiti kost, is er één teveel."

