112-nieuws: brand op Veilingkade Breda • problemen op A50 na ongeluk

De brandweer aan de Veilingkade in Breda (foto: Tom van der Put/SQ Vision). vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Redactie Geschreven door

De hoofdpunten: Problemen op A50 van Oss naar Eindhoven na ongeluk.

Man aangehouden na beroven vrouwen.

Brand aan Veilingkade in Breda.

Liveblog

11.52 Problemen op A50 na ongeluk De A50 van Oss richting Eindhoven is zaterdag rond het middaguur afgesloten na een ongeluk. Het verkeer wordt tussen Nistelrode en Zeeland over de vluchtstrook geleid. Dit kan volgens de ANWB nog enige tijd duren, omdat de vangrail vervangen moet worden. De ANWB waarschuwt voor een halfuur vertraging.

11.03 Brand Veilingkade Breda Aan de Veilingkade in Breda woedde zaterdagochtend rond kwart voor elf korte tijd brand. Daarop werd een deel van de Veilingkade afgesloten. "Er hing even veel laaghangende rook", laat een correspondent weten. "Maar de brandweer leek het een en ander snel onder controle te hebben, want de rook werd snel minder."

10.42 Man aangehouden na poging beroven vrouwen Een 33-jarige man is vrijdagavond rond halfelf aangehouden op de Groenstraat in Tilburg. Hij zou twee vrouwen hebben bedreigd met een vuurwapen toen zij rond tien uur in een geparkeerde auto wilden stappen. De man stapte ook in de auto en eiste geld van hen. Daarop gingen de vrouwen ervandoor en waarschuwden zij de politie. De man kon korte tijd later door agenten worden aangehouden. In de omgeving waar hij werd aangehouden vonden agenten ook het vuurwapen.

09.29 Aanhouding met schot blijkt misser Agenten hebben vrijdagnacht geschoten toen ze mensen wilden aanhouden op de N2 bij Eindhoven. Ze verdachten deze mensen ervan betrokken te zijn bij een beroving eerder op de avond op het Franz Leharplein in Eindhoven. Na de staandehouding bleek echter dat dit niet de mensen waren die de agenten zochten, maakte de politie zaterdagochtend bekend. "Zij mochten hun weg vervolgen."

04.00 Zaak in Bergen op Zoom beschoten Een zaak aan de Antwerpsestraatweg in Bergen op Zoom is vrijdagnacht beschoten. Dit gebeurde rond kwart voor drie. Het zou gaan om de zaak Modi Eat, Drink & Chill. Er is niemand gewond geraakt, laat de politie weten. Er is een onderzoek gestart. Wachten op privacy instellingen... Er is meerdere keren geschoten op de zaak in Bergen op Zoom (foto: Christian Traets/SQ Vision). vergroot Vanwege de geloste schoten op de zaak Modi in Bergen op Zoom werd de omgeving afgezet (foto: Christian Traets/SQ Vision). vergroot

01.00 Politie lost schot bij aanhouding op N2 Agenten hebben vrijdagnacht geschoten toen ze mensen wilden aanhouden op de N2 bij Eindhoven. Deze mensen zouden betrokken zijn bij een beroving eerder op de avond op het Franz Leharplein in Eindhoven. Bij die beroving raakte iemand gewond. Dit slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De verdachten trokken zich in eerste instantie niets aan van de agenten, maar lieten zich na het waarschuwingsschot alsnog arresteren.

00.10 Vuurwerk in beslag genomen in Boxmeer en Beugen In een huis aan de Graafseweg in Boxmeer zijn zes zogenoemde vuurwerkshells ontdekt. Die zijn in beslag genomen. Agenten hebben proces-verbaal opgemaakt, zo maakte de politie vrijdagavond laat bekend. Verder werden op diverse locaties in Boxmeer en Beugen 45 stuks vuurwerk in beslag genomen waar minder- en meerderjarige verdachten mee op straat liepen. Bij een verdachte werden thuis nog dertig stuks illegaal knalvuurwerk aangetroffen. Tegen alle verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt. De minderjarigen worden doorverwezen naar bureau Halt.

22.16 Twee mensen en een hond gewond bij ongeluk A16 Bij het ongeluk dat vrijdagmiddag plaatsvond op de A16 twee mensen en een hond gewond geraakt. Dat maakte de politie vrijdagavond bekend. Een camper kwam op de A16 in botsing met een vrachtwagen. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli opgeroepen. Twee rijstroken werden afgesloten. De vertraging liep op tot ruim anderhalf uur. Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.