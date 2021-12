Man bedreigt vrouwen met vuurwapen als ze in auto willen stappen

Een vuurwapen. (foto: FreeImages.com) vergroot

Een man is vrijdagavond rond halfelf aangehouden op de Groenstraat in Tilburg. Hij zou twee vrouwen hebben bedreigd met een vuurwapen toen zij rond tien uur in een geparkeerde auto wilden stappen.

De man, geen bekende van de vrouwen, stapte ook in de auto en eiste geld van hen. Daarop gingen de vrouwen ervandoor en waarschuwden zij de politie. Vuurwapen gevonden

De man, een 33-jarige Tilburger, kon korte tijd later door agenten worden aangehouden. In de omgeving waar hij werd aangehouden, vonden agenten ook het vuurwapen. De man is vastgezet.

