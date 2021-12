112-nieuws: politie lost schot bij aanhouding • gewonden bij botsing A16

Foto: Tom van der Put/SQ Vision. vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Politie lost schot bij aanhouding op N2.

Gebouw in Bergen op Zoom beschoten.

Twee mensen en een hond gewond bij ongeluk A16.

Liveblog

04.00 Zaak in Bergen op Zoom beschoten Een zaak aan de Antwerpsestraatweg in Bergen op Zoom is vrijdagnacht beschoten. Dit gebeurde rond kwart voor drie. Het zou gaan om de zaak Modi Eat, Drink & Chill. Er is niemand gewond geraakt, laat de politie weten. Er is een onderzoek gestart.

01.00 Politie lost schot bij aanhouding op N2 Agenten hebben vrijdagnacht geschoten toen ze mensen wilden aanhouden op de N2 bij Eindhoven. Deze mensen zouden betrokken zijn bij een beroving eerder op de avond op het Franz Leharplein in Eindhoven. Bij die beroving raakte iemand gewond. Dit slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De verdachten trokken zich in eerste instantie niets aan van de agenten, maar lieten zich na het waarschuwingsschot alsnog arresteren.

22.16 Twee mensen en een hond gewond bij ongeluk A16 Bij het ongeluk dat vrijdagmiddag plaatsvond op de A16 twee mensen en een hond gewond geraakt. Dat maakte de politie vrijdagavond bekend. Een camper kwam op de A16 in botsing met een vrachtwagen. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli opgeroepen. Twee rijstroken werden afgesloten. De vertraging liep op tot ruim anderhalf uur. Wachten op privacy instellingen...

