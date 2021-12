Papa en mama positief, maar Patricia krijgt toch bezoek van Sinterklaas

Toen Marcel van de Burgt begin deze week positief getest werd op het coronavirus, zag hij het sinterklaasfeest al in het water vallen voor zijn 7-jarige dochter Patricia. Dus regelde hij dat de goedheiligman bij een nichtje thuis op bezoek zou komen. Maar helaas kreeg moeder Inge vrijdag ook een positieve test 'cadeau'. Het gezin is dus aan huis gekluisterd, maar verwacht zaterdagavond toch hoogbejaard bezoek met mijter, mantel en staf.

De Sint besmetten met corona, dat wil natuurlijk niemand op z'n geweten hebben. En dat de beste man stilletjes het huisje van een 7-jarige voorbijrijdt, kan ook niet de bedoeling zijn.

Dus ging er een appje richting het kasteel van Sinterklaas, met uitleg over de situatie. Of Sinterklaas een raambezoekje zag zitten? Het antwoord daarop was gelukkig net zo positief als de testuitslagen van vader en moeder van de Burgt.



Marcel: "Ik heb een parasol neergezet voor het raam en aan de achterkant een stuk van de partytent vastgemaakt. En ik zet er nog een kacheltje in, want ik wil niet dat Sinterklaas daar de moord zit te stikken van de kou. En dan is er nog een geluidsinstallatie."



Tekening van Sinterklaas voor Sinterklaas

Zelfs opa en oma kunnen de happening zaterdagavond coronaproof meemaken. "Zij kijken vanuit de auto."



Patricia weet inmiddels ook voor wie dat plekje buiten bij het raam bedoeld is. De 7-jarige kreeg zaterdagochtend van haar ouders, die overigens alletwee alleen verkoudheidsklachten hebben, te horen dat er een appje was binnengekomen van Sinterklaas. Of ze het leuk vindt? Kort maar krachtig roep het meisje in de telefoon: "Ja!!"

Ze gaat nog een tekening maken, zo vertrouwde ze Omroep Brabant nog toe: "Met Sinterklaas erop."



