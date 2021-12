Voormalige Koepelgevangenis is tijdelijk Walhalla voor Max Verstappen-fans

"Het is voor het eerst dat ik een Formule 1-auto in het echt zie, vertelt een bezoeker verlekkerd tijdens de tentoonstelling Vleugels to the Max. De hele week ademt de voormalige Koepelgevangenis in Breda 'Formule 1' of eigenlijk vooral Max Verstappen. Zijn hele race-ontwikkeling is door een fotograaf min of meer toevallig vastgelegd en wordt tentoongesteld samen met zijn wagens en outfits.

"Best gevaarlijk, hij trainde al jong in de regen op gladde banden"

"De snelheid maar ook de ontwikkelingen van de techniek en sport zijn magisch", zegt een bezoeker. "Ik kijk al sinds de jaren zeventig", zegt iemand anders. De ietwat grijzende man: "Zo spannend was het nog nooit. Ik krijg er een knoop van in mijn maag. Het is eigenlijk te spannend."

In de week dat Verstappen wereldkampioen kan worden, kunnen de foto's maar ook zijn eerste karts en auto's gratis bewonderd worden. Dat Max leeft is meteen op de eerste dag duidelijk. Er valt geen kaartje meer te krijgen. Door coronamaatregelen mogen er ook maar tweehonderd bezoekers per uur toegelaten worden.

Hoe het mannetje uitgroeide tot de wereldtopper van nu, is te volgen op de grote belichte foto's die gemaakt zijn door deze fotograaf. Dat de kleine jongen op de foto's ooit nog groter in de racesport zou worden dan zijn vader, kon hij onmogelijk voorzien. Hij is hartstikke trots op de plaatjes.

"Kijk die foto van Max in zijn kart", vertelt Frits. "Hij trainde toen in de regen op gladde bandjes. Best gevaarlijk met weinig grip. Hij moest toen expres niet de ideale lijn volgen, omdat daar minder glad rubber op het asfalt zat."

Als een kind in de snoepwinkel, zo moeten fans van Max Verstappen zich deze dagen voelen in de voormalige Koepelgevangenis. Want niet alleen zijn er de foto's, kinderen kunnen bijvoorbeeld ook even zitten in de kart waar Max ooit zijn eerste rondjes in reed.

Ook een virtuele race in een kart is mogelijk. De ooit ronkende Formule 1 wagens van Max hebben nu ereplekjes in de tentoonstellingsruimte. En op afstand kijkt een paspop in de outfit van Max toe hoe het publiek voorbij komt.

Max rijdt zaterdag om zes uur 's avonds de kwalificatie. Zondag om half zeven start de race in Saoedi-Arabie. Alleen als concurrent Lewis Hamilton dan uitvalt zou Max wereldkampioen kunnen worden. De definitieve beslissing valt waarschijnlijk zaterdag 12 december tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi.