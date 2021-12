Dit is de bedenker van de Bossche Bol

Foto: Delpher. vergroot

Als iemand een Bossche bol begint te eten, weet je nog niet of die persoon hem lekker vindt of niet. Wat je wel weet is dat zodra de bol op is je helemaal onder de slagroom en chocolade zit. Wie bedacht het nu om zo'n lastig te eten lekkernij te maken?

Het is een vraag die niet alleen Den Bosch bezighoudt, maar ook de rest van Nederland. Daarom dook Erfgoed 's-Hertogenbosch de geschiedenis in. Op zoek naar een antwoord. Veel Bossche banketbakkers hielden zich bezig met de chocolade bol. In de 's-Hertogenbossche Courant en de Provinciale Noordbrabantsche werd volop geadverteerd. De eerste chocolade bol

De eerste chocolade bol komt waarschijnlijk van banketbakker J. Lambermont. In 1903 adverteert hij er namelijk als eerste mee. In 1919 verschijnen er ook meerdere advertenties waarin de bakkerij schrijft dat zij de enige echte chocolade bollen maken, “omdat wij dit artikel reeds meer dan 30 jaren als een specialiteit onzer zaak voeren". De bollen waar Lambermont mee adverteerde zijn alleen niet de bollen die wij nu kennen. In deze bollen zat gele bakkersroom en niet de slagroom uit de bekende Bossche bol. Er zijn twee personen van wie gedacht wordt dat zij de eerste waren die er slagroom instopten. De Bossche bol

Een van die twee is de Hagenees Henri van der Zijde. Hij kwam in 1920 naar Den Bosch om daar zijn eigen banketbakkerszaak te beginnen. Veel Bossche banketbakkers verkochten toen de chocolade bol met bakkersroom erin. Henri zou daarom hebben besloten om er slagroom in te stoppen. Het probleem met dit verhaal is dat er geen harde bewijzen voor zijn. Er zijn geen berichten te vinden waarin Henri überhaupt adverteert met de chocolade bol. De verhalen komen allemaal van familieleden van Henri. Lambermont adverteert daarentegen in 1924 al wel met de nieuwe variant van de chocolade bol. Vanaf 1934 zijn er bij hem zelfs geen advertenties meer te vinden van de oude variant. Hij zou nu dus gezien kunnen worden als de uitvinder van de hedendaagse Bossche bol. Sjeklade bol

Het opvallende is dat de naam Bossche bol lang niet gebruikt werd. Rob van de Laar, stadsarchivaris en Den Bosch-kenner, legde al eens eerder aan Omroep Brabant uit hoe dat kan: ''Die naam ontstond door burgemeester Van Lanschot. Hij maakte via de radio reclame voor Den Bosch en doopte hiervoor de chocolade bol om tot de Bossche bol. Maar een echte Bosschenaar zegt nog steeds gewoon ‘sjeklade bol’.’’ Mocht jij bewijs hebben dat een andere bakker de Bossche bol heeft bedacht? Laat het dan zeker aan ons weten! En ben jij benieuwd naar meer Kei Brabantse verhalen? Neem dan een kijkje in het Kei Brabants boek hieronder en klik op het verhaal dat jij graag wilt lezen.

