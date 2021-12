Omwonenden bang na beschieting patisserie: 'Heeft met drugs te maken'

Modi in Bergen op Zoom. vergroot

Dat de patisseriezaak Modi, Eat, Drink & Chill aan de Antwerpsestraatweg in Bergen op Zoom is beschoten, verbaast omwonenden niet. Wel is er grote onrust in de wijk, want er zouden wel vaker 'verdachte' dingen gebeuren rondom de patisseriezaak.

''Ze komen 's avonds af- en aangereden. Vaak gaan ze dan niet eens naar binnen, ze stoppen voor de deur en stappen even uit'', zegt een omwonende die graag anoniem wil blijven. 'Ze' zijn volgens haar jonge gasten in dure auto's. ''Het hele plaatje klopt gewoon niet, maar niemand in de buurt durft er wat van te zeggen want we zijn gewoon bang.'' En dat bevestigt ook een van haar buren. ''Je kunt bij Modi naar binnen kijken, maar er is één raam waar dat niet goed kan. Precies daar is geschoten. Dat kan toch geen toeval zijn?'' Ook deze omwonende wil anoniem blijven. ''Als mijn zoon 's avonds weggaat dan mag hij van mij niet langs Modi terug naar huis fietsen. Hij moet omrijden want ik vertrouw het gewoon niet met die gasten. Er hangt een grimmige sfeer.''

"Ik vertrouw het niet met die gasten"

De wijk waarin de Antwerpsestraatweg ligt, wordt door de inwoners omschreven als 'gemêleerd'. ''Er staan heel grote vrijstaande huizen tussen, maar ook rijtjeshuizen die veelal verhuurd worden.'' Aan de rand van de wijk ligt dus Modi. ''Ik denk dat die beschieting iets met drugs te maken heeft en als je dan kijkt naar de locatie van Modi dan zitten ze voor hun praktijken ideaal: je bent zo Bergen op Zoom uit de bossen in of de snelweg op'', zegt een man terwijl hij zijn hond uitlaat. Ook hij wil anoniem blijven.

"De beschieting heeft iets met drugs te maken"

Dat de beschieting iets met drugs te maken heeft, daar zijn alle omwonenden het wel over eens. Waar ze het ook over eens zijn, is dat er camerabewaking moet komen. ''De politie rijdt hier al heel vaak langs hoor om te surveilleren, begrijp me niet verkeerd. Maar camera's zouden het gevoel van veiligheid in de buurt vergroten.''

