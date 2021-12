Een heerlijk avondje: Roosendaler wint 2,2 miljoen euro in de Lotto

Dat is nog eens een heerlijk avondje. Een inwoner van de gemeente Roosendaal heeft zaterdagavond 2,2 miljoen euro gewonnen in de Lotto. De geluksvogel won de helft van de Lotto Jackpot van 4,4 miljoen euro. De andere winnaar komt uit Amsterdam en krijgt de andere helft op zijn rekening gestort.

Beide winnaars zijn abonneespelers en spelen elke week automatisch met de Lotto mee. Het is de zesde keer dit jaar dat de Lotto Jackpot valt. Drie keer viel de prijs in Brabant. Op 8 mei won een Lotto-speler uit Rosmalen 2,5 miljoen euro. Op 24 september waren er ook twee winnaars. Die mochten toen 2,9 miljoen euro verdelen. Een van de winnaars kwam toen uit Cuijk. Zaterdag viel de jackpot dus in Roosendaal.

“Met zo'n grote geldprijs wordt pakjesavond extra feestelijk voor deze prijswinnaars. Ik kan niet wachten om de winnaars te ontvangen en persoonlijk te kunnen feliciteren”, aldus Sander van de Vooren, prijswinnaarbegeleider bij Nederlandse Loterij.

De loterijen zijn Brabant goed gezind. Er vallen vaker grote prijzen in onze provincie.

