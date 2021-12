Aanwinst Kuijpers schiet in absolute slotfase RKC naar drie punten

RKC heeft zondagmiddag in extremis de drie punten gepakt. In eigen huis werd NEC met 2-1 verslagen. De held aan Waalwijkse zijde was aanwinst Roy Kuijpers. De aanvaller trainde vrijdag voor het eerst mee en scoorde in de laatste seconde de winnende.

RKC wist dat het bij een overwinning goede zaken zou doen in de strijd tegen degradatie. Bij een overwinning zou de ploeg op vijftien punten uit vijftien wedstrijden komen. Precies op schema voor het welbekende gegeven dat een club bij een punt per wedstrijd zich normaal gesproken handhaaft.

De thuisploeg begon fel aan de wedstrijd en zette NEC vast. RKC speelde heel opportunistisch met de links- en rechtsback hoog op het veld. De eerste speldenprikjes waren dan ook van de thuisploeg dat wist dat het goede zaken kon doen. Toch waren het de bezoekers die op voorsprong kwamen.

Notabene op 5 december ging doelman Etienne Vaessen cadeautjes uitdelen. De doelman kwam uit bij een corner maar miste de bal. Achter hem kreeg Jordy Bruijn de bal voor zijn voeten en kon de middenvelder in een leeg doel scoren. Een bittere pil voor de thuisploeg dat in de achtervolging moest.

Frivool RKC

De afgelopen weken was het niet altijd genieten van RKC. Het was vaak saai met de wedstrijd tegen PEC Zwolle (0-0) als dieptepunt. Zondagmiddag konden de supporters eindelijk in de eerste helft weer eens met een lach op het gezicht naar de Waalwijkers kijken. De thuisploeg speelde frivool en had NEC in de houdgreep.

De gelijkmaker van Jens Odgaard kwam dan ook niet uit de lucht vallen. De Deense aanvaller zette met een mooie schijnbeweging twee man van zich af en schoot via de binnenkant van de paal binnen.

Impasse

De tweede helft was qua kansen iets minder spectaculair. De wedstrijd raakte een beetje in een impasse. RKC was nog altijd de betere ploeg maar durfde niet volle bak risico te nemen omdat het moest waken voor de counters van NEC.

Na een uur spelen was het Saïd Bakari die met een volley de NEC-goalie testte maar veel dreigender werd het niet. Voor RKC-trainer Joseph Oosting was er dus reden genoeg om aanwinst Roy Kuijpers in te brengen. De aanvaller trainde vrijdag pas voor het eerst mee bij de Waalwijkers maar mocht twee dagen later zijn debuut maken.

Droomdebuut

Met Kuijpers in de ploeg werd RKC weer wat dreigender. De snelle aanvaller was ook dichtbij een doelpunt maar zijn schot ging maar net voorlangs. De wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel maar werkelijk één seconde voor tijd kwam het toch goed voor de thuisploeg.

Het was uitgerekend Kuijpers die op aangeven van Finn Stokkers de 2-1 binnenschoot. Een droomdebuut voor de pas overgekomen aanvaller die hiermee gelijk van waarde is voor zijn ploeg. Dankzij de overwinning neemt RKC een ruimere afstand van de onderste regionen.

