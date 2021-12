Eindhovense Stéphane Kox wordt nieuwe pitreporter Formule 1

Het team van Formule 1-presentatoren van Viaplay, dat volgend seizoen de races van onder andere Max Verstappen gaat uitzenden, heeft er een Brabantse naam bij. De Eindhovense Stéphane Kox wordt pitreporter in de hoogste raceklasse ter wereld, meldt Erik van Haren van De Telegraaf.

De 27-jarige Kox is een van de presentatoren van RTL Autowereld. Ze is ook de dochter van de Eindhovense coureur Peter Kox. Net als haar vader is ze ook geen onbekende op het circuit: ze racet in de Duitse DTM Tropy-competitie.

Experts

Naast Stéphane Kox zouden ook David Coulthard, Mika Häkkinen en Tom Kristensen aangetrokken worden om hun expertise te verkondigen. Eerder werd al duidelijk dat oude namen als pitreporter Jack Plooij, commentator Olav Mol en tafelgast Robert Doornbos niet meegaan naar Viaplay.

Nelson Valkenburg uit Breda en Melroy Heemskerk gaan in plaats van hen de presentatie van het nog niet aangekondigde programma doen.

