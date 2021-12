Formule 1-fans over komst Nelson Valkenburg; 'Tijd voor vers bloed'

De Formule 1 krijgt een nieuwe commentaarstem: Nelson Valkenburg uit Oosterhout wordt de vervanger van Olav Mol. Mol is al decennialang dé stem van de Formule 1, dus de verrassing was groot onder vriend en vijand.

"Het is een puinhoop", roept Nardje Berk uit Helmond, gevraagd naar zijn mening over de wisseling van de wacht op de commentaarpositie. Berk is met zijn leeuwenpak de mascotte van de Formule 1 en bij veel races te vinden. "Net nu Max wereldkampioen gaat worden, gaan ze liggen klooien. Olav Mol hoort er te zitten. Hij hóórt bij Formule 1. Hij hoort bij Max Verstappen. Punt."

Het enthousiasme van Olav Mol voor Max Verstappen is ook wat Bas van Bodegraven uit Tilburg zo aanspreekt. Hij is de oprichter van de Go Max fanclub. "Olav Mol is de koning van het enthousiasme." En dat is heel belangrijk in een goede commentator, vindt Van Bodegraven. "Olav Mol ademt Formule 1. Dat gaat wel gemist worden door een aantal mensen." Toch is hij ook wel benieuwd naar het geluid van Nelson Valkenburg. "Ik ken hem wel, heb hem wel eens gehoord. Ik ben benieuwd hoe hij de Formule 1 gaat doen. Dat blijft toch afwachten."

De komst van Nelson Valkenburg als commentator en het vertrek van Olav Mol hangt samen met de de nieuwe rechtenhouders van de Formule 1-races. Nordic Entertainment Group (NENT) neemt vanaf volgend seizoen de uitzendrechten over van Ziggo. En zij maakten woensdag bekend dat die uitzendingen dus een nieuwe commentator zullen hebben. Olav Mol moet plaatsmaken voor Valkenburg. En naast Valkenburg zit coureur en expert Melroy Heemskerk als assistent.