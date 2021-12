'De coronamaatregelen moeten nog strenger, dit is niet genoeg'

Chantal Bleeker vergroot

Horeca, bioscopen en de meeste winkels om vijf uur dicht, opnieuw een mondkapjesplicht op veel plaatsen en de anderhalve meterregel is terug van weggeweest. Hiermee wil het kabinet het snel oplopende aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen. Maar het is niet genoeg, voorspelt Chantal Bleeker van het Radboudumc in Nijmegen. "Op deze manier komen we er niet."

Vanuit haar vak kon Bleeker voorspellen dat onze samenleving vast zou lopen door corona, een onverwachte en onzichtbare ziekteverwekker. "Maar we hebben ons niet gerealiseerd dat het zoveel impact zou hebben op iedereen in de samenleving, en vooral ook niet dat het zo lang zou duren", zei ze zondagmiddag in het tv-programma Kraak. "En dat hadden we misschien wel kunnen weten, als je naar eerdere pandemieën kijkt, dat zoiets niet binnen een paar maanden voorbij is." Bleeker was het niet altijd eens met de beslissingen die het kabinet nam rond de pandemie en de maatregelen. Zo ging Nederland eind september helemaal open met het coronatoegangsbewijs. Theater, bioscoop, restaurants en sportwedstrijden, we mochten weer overal naartoe.

"Ik vond het loslaten van de basismaatregelen te snel op dat moment."

Het zo snel loslaten van al die basismaatregelen noemde de hoogleraar destijds 'een risico'. "Ik vond die stap te snel op dat moment", erkende ze. "Zeker door de manier waarop er werd gecommuniceerd dat het klaar was. We hadden toen iets beter moeten nadenken. En op z'n minst moeten zeggen dat als het mis dreigde te gaan, we weer een stapje terug zouden moeten doen." En ze kreeg gelijk, want al snel nam het aantal besmettingen toe. Begin november kwamen er nieuwe maatregelen. En die gingen volgens Bleeker niet ver genoeg. "Ik had liever geen gelijk gehad daarin", blikte ze terug.

"We hebben strengere maatregelen nodig om het aantal besmettingen omlaag te brengen."

Op 13 november ging de samenleving opnieuw verder op slot, met hernieuwde maatregelen. Maar volgens Bleeker is het opnieuw niet genoeg. "We hebben strengere maatregelen nodig om het aantal besmettingen omlaag te brengen en om de druk op de zorg te verminderen. Daar is nu een extra reden bijgekomen, door de komst van Omikron, de nieuwe coronavariant", zegt ze. Ook over het belang van de boosterprik liet Bleeker zich begin november al uit. "De invoering hiervan had zeker sneller gekund", zei ze in Kraak. "Het is frustrerend om te zien dat veel landen al eerder zijn begonnen met het toedienen van extra doses vaccin, terwijl dat hier veel langer duurde."

"We hadden kunnen voorkomen dat een aantal mensen is overleden."

"Door eerder te gaan prikken en een hoger vaccinatietempo hadden we meer mensen kunnen beschermen die daardoor niet heel ernstig ziek waren geworden en niet in het ziekenhuis waren terechtgekomen . En we hadden ook kunnen voorkomen dat een aantal mensen is overleden."

