Beschoten patisseriezaak Bergen op Zoom gesloten door burgemeester

De patisseriezaak aan de Antwerpsestraatweg in Bergen op Zoom die vrijdagnacht is beschoten, is een maand lang op last van burgemeester Petter gesloten. Er hangt een briefje op de deur van de winkel om klanten te informeren.

Het pand is gesloten vanwege het verstoren van de openbare orde en op basis van politie-informatie, meldt de gemeente. Een woordvoerder van de familie stelt dat de patisserie een 'gewone taartjeszaak' is. "We hebben niets met drugs te maken, ook al stellen de buren van wel. De problemen stammen nog uit de tijd dat er een shishalounge in het pand zat." De zaak is tot en met 4 januari gesloten. Acht kogelgaten

De zaak werd ronde kwart voor drie beschoten. Er raakte niemand gewond. Er is een onderzoek gestart. Een buurtbewoner hoorde van zijn zoon, die de avond had doorgebracht met vrienden, dat mensen die zich in de zaak bevonden zijn meegenomen in een politiebusje. "De straat werd vervolgens afgezet voor onderzoek." Agenten vonden op straat diverse hulzen en zagen meerdere kogelgaten in de gevel van de zaak. Volgens geruchten 'minstens acht'. Twee explosieven

Bij hetzelfde gebouw werden tweeënhalf jaar geleden, toen daar nog shishalounge Pure gevestigd was, twee explosieven gevonden. Een shishalounge is een café waar de bezoekers waterpijp kunnen roken. Volgens de buurtbewoner is de zaak Modi van dezelfde eigenaar als Pure. Volgens hem 'is het alleen maar dealen daar'. LEES OOK: Zaak beschoten in Bergen op Zoom: 'Minstens acht kogelgaten'

