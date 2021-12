Tess kon niet praten maar therapie met dolfijnen loste dat op

Hoe ze het doen, weet eigenlijk niemand, maar dat dolfijnen een rol kunnen spelen bij het leren praten van kinderen met een (cognitieve) achterstand staat buiten kijf. Stichting Tess zamelt de komende weken geld in voor deze vorm van therapie met een kerstbomenverkoop op verschillende plekken in Brabant.

Inmiddels is Tess 13 jaar oud en verloopt haar leven dankzij de dolfijnentherapie heel normaal. ''Ik vind het leuk om te praten en ik zit nu op een middelbare school'', vertelt Tess. Ondertussen komen mensen af en aan rijden om een kerstboom te kopen. ''Het is druk!''

Haar dochter Tess (niet het meisje waar de stichting naar is vernoemd) kon op haar vierde vrijwel niet praten. Ze had allerlei aandoeningen waaronder epilepsie en moest een zware hersenoperatie ondergaan. Tess zei geen woord, maar dankzij drie sessies met dolfijnen op Curaçao begon het meisje ineens te praten.

''Toen ik voor de eerste keer met de dolfijn van Tess in het water lag, dacht ik: wat doe jij met mijn dochter, zodat ze nu wel kan praten?'', zegt Kim van der Vorst-Bennik, moeder van Tess. Ze staat bij een kampvuurtje in Gilze om tussen het verkopen van de kerstbomen door de handen op te warmen.

Een zelfde verhaal is dat van de 18-jarige Steef die het syndroom van Down heeft. ''Steef deed eigenlijk niet mee aan gesprekken, maar na de therapie begon hij ineens uit zichzelf met ons te praten. De dolfijnen hebben hem veel zelfvertrouwen gegeven'', vertelt zijn moeder Dorien Klaassen.

Zowel Kim als Dorien helpen, als ouders, een aantal keer per jaar mee om geld in te zamelen zodat ook andere kinderen met dolfijnen kunnen zwemmen. ''Deze kerstbomenverkoop is daar een voorbeeld van.''

Met de verkoop van de kerstbomen op het veld bij Gilze wordt ongeveer vierduizend euro opgehaald. Maar er is twee keer zoveel geld nodig om één kind naar Curaçao te kunnen sturen. In totaal mag elk kind drie keer naar Curaçao om te zwemmen met dolfijnen. ''Het is ontzettend kostbaar, maar zonder de dolfijnen kon Tess nu nog steeds niet goed praten''

Wil je meer weten over Stichting Tess? Klik dan hier.