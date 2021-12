Mist zit Eindhoven Airport weer dwars, diverse vluchten vertraagd

Op Eindhoven Airport zijn maandagochtend problemen vanwege de dichte mist. Rond tien voor negen vertrok de eerste vlucht. Het ging om de vlucht naar Valencia die om kwart over zeven had moeten vertrekken.

Bij dichte mist is het zicht minder dan tweehonderd meter. Rond halfacht was het zicht in Eindhoven zelfs even minder dan vijftig meter, vertelde Wouter van Bernebeek van Weerplaza in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant. "Dan moet je wel even uitkijken!"

Afstand houden

Ook op de weg is de situatie maandagochtend verraderlijk. Automobilisten krijgen het advies op te letten, hun snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden.

Vanwege de mist, waar vooral het zuiden en zuidwesten van Nederland last van heeft, is door het KNMI code geel afgegeven. Het zicht zou halverwege de ochtend verbeteren.

Stevig doorsneeuwen

"Wat dan rest, is een vrij bewolkte en koude dag, met een temperatuur van 3 of 4 graden", vertelt Wouter van Bernebeek. "In de loop van de middag bereikt de eerste regen het westen van Brabant. Die zone breidt zich vervolgens naar het oosten uit. Maar in de loop van de avond wordt het wat kouder en kan die regen in Midden-Brabant overgaan in natte sneeuw en in het oosten in droge sneeuw. Het kan dan echt even stevig doorsneeuwen, tussen acht uur 's avonds en middernacht. Dan wordt het even wit."