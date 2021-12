Mist zit Eindhoven Airport weer dwars: vliegverkeer komt langzaam op gang

Eindhoven Airport heeft last van de mist (archieffoto). vergroot

Op Eindhoven Airport zijn maandagochtend problemen vanwege de dichte mist. Pas rond tien voor negen 's ochtends vertrok de eerste vlucht. Het ging om de vlucht naar Valencia die om kwart over zeven had moeten vertrekken. Het vliegverkeer kwam rond die tijd langzaam op gang. Even later vertrokken nog twee vluchten die flinke vertraging hadden opgelopen, maar reizigers moeten rekening blijven houden met vertraging.

Ook vliegtuigen die maandagochtend op Eindhoven Airport hadden moeten landen, hadden last van het mindere zicht. Iets voor tien uur landde het eerste vliegtuig. Het ging om een vlucht uit Litouwen die zo'n drie kwartier vertraging had. Een vlucht vanuit Boekarest werd zelfs omgeleid naar een andere luchthaven om daar te landen. Bij dichte mist is het zicht minder dan tweehonderd meter. In Eindhoven was het zicht enige tijd zelfs minder dan vijftig meter, vertelde Wouter van Bernebeek van Weerplaza in het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant. "Dan moet je wel even uitkijken!"

Ook op de weg is de situatie maandagochtend verraderlijk. Automobilisten krijgen het advies op te letten, hun snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden. Vanwege de mist, waar vooral het zuiden en zuidwesten van Nederland last van heeft, is door het KNMI code geel afgegeven. Het zicht zou halverwege de ochtend moeten verbeteren. Vaker problemen op Eindhoven Airport

Meerdere keren per jaar ligt het vliegverkeer op Eindhoven Airport stil vanwege dichte mist. Dit terwijl het vliegverkeer op andere luchthavens vaak wel doorgaat. De verwachting is dat deze situatie zich zeker tot 2025 zal blijven voordoen. Om de situatie op Eindhoven Airport te verbeteren, is namelijk een miljoeneninvestering nodig om het Instrument Landing Systeem te verbeteren zodat vliegtuigen ook met minder zicht gewoon kunnen landen op de luchthaven. LEES OOK: Tot minimaal 2025 heeft Eindhoven Airport zoveel last van mist

