Sneeuw op komst: 'En die kan ook een tijdje blijven liggen'

Goed nieuws voor de liefhebbers van winterweer: er is deze maandag sneeuw op komst. In het zuidoosten van de provincie kan die ook een tijdje blijven liggen, vertelt Wouter van Bernebeek van Weerplaza: "Daar wordt het even wit."

De maandag begint nog vrij bewolkt en in de loop van de middag gaat het regenen. "Eerst in het westen van Brabant", vertelde Wouter maandagochtend in het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant. "Die zone breidt zich vervolgens naar het oosten uit." Daarbij is het overdag een graad of 4.

Witte wereld

"In de loop van de avond wordt het wat kouder en kan die regen in Midden-Brabant overgaan in natte sneeuw en in het oosten in met name droge sneeuw. Het kan dan echt even stevig doorsneeuwen, tussen acht uur 's avonds en middernacht."

Die droge sneeuw blijft volgens Wouter nog een tijdlang liggen, vanwege de temperatuur die dan rond het vriespunt zal liggen. Maar de kans dat je dinsdagochtend wakker wordt in een witte wereld is klein, want in de loop van de nacht wordt het droog en loopt de temperatuur weer twee of drie graden op. "Ik denk niet dat we er dinsdagochtend nog heel veel van zullen zien. Je moet erbij zijn als het valt!"

Nachtwerk

In de loop van deze week wordt ook geen sneeuw meer verwacht. "Heel misschien in de nacht naar woensdag, maar ook dat zal nachtwerk zijn. Of we daar 's ochtends nog veel van zien, is even de vraag."

Verder is het deze week volgens hem redelijk droog. "Met geregeld ruimte voor de zon, maar wel aan de frisse kant. Dinsdag tot en met vrijdag zal het overdag een graad of 4 zijn en in de nachten kan het een graadje vriezen. Er is dan wel kans op gladheid."

Wisselvallig

Richting het weekend lijkt het volgens de weerman van Weerplaza allemaal wat zachter te worden. "Maar ook wisselvallig, met een wat grotere kans op regen."

LEES OOK: Mist zit Eindhoven Airport weer dwars, diverse vluchten vertraagd