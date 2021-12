Hervormde kerk in Waspik beklad en sloten dichtgeplamuurd

Foto: René van Hoof. vergroot

De hervormde kerk in Waspik in zaterdagnacht beklad. Ook zijn de sloten van het kerkgebouw dichtgesmeerd met plamuur. Het vandalisme zou te maken hebben met een al langer lopende kwestie die verband houdt met dominee Van der Aa uit Waalwijk, die bevriend is met dominee Van Kapel in Waspik.

René van hoof & Sandra Kagie Geschreven door

Enkele jaren geleden kwam het boek 'Achter de dominee' uit. Het boek zou gaan over dominee Van der Aa. Het boek beschrijft hem als iemand die zijn persoonlijk belang boven dat van de kerk stelt en noemt hem een 'charmante bedrieger'. Het boek is geschreven onder de schuilnaam Margreet Visser en is in eigen beheer uitgegeven. Degene die verantwoordelijk is voor de bekladdingen, roept de Protestantse Kerk Nederland (PKN) nu op vermeende slachtoffers van Van der Aa te helpen. Op de deur en op ramen van het kerkgebouw zijn leuzen gekalkt als: 'PKN help slachtoffers Van der Aa',

'Waspik schop je dominee eruit',

'Van der Aa + Van Kapel = verdeeldheid'.

