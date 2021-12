Kerkgangers in tranen na bekladding kerk in Waspik

Kerkgangers in Waspik hebben emotioneel gereageerd op de bekladding van de hervormde kerk. Sommige mensen waren zondag in tranen, zegt Adriaan van Gammeren van de kerkenraad in Waspik.

De hoofdingang en ramen van het kerkgebouw staan vol leuzen over dominee Wim van der Aa in Waalwijk. Gesuggereerd wordt dat hij 'slachtoffers heeft gemaakt'. Maar waarvan die mensen het slachtoffer zijn geworden, is onduidelijk. Van der Aa is bevriend met dominee Henk van Kapel van de kerk in Waspik en valt een paar keer per jaar voor hem in.

Plamuur

De kerkenraad heeft aangifte gedaan bij de politie. De dienst van zondagmorgen werd verplaatst naar het nabijgelegen gebouw De Schakel, omdat de kerkgangers de kerk niet in konden. De sloten waren dichtgesmeerd met plamuur.

Volgens voorzitter Adriaan van Gammeren van de kerkenraad is Waspik het slachtoffer van stalking van dominee Van der Aa. “Voor ons is hij van onbesproken gedrag”, zegt hij. Van Gammeren weet niet waarvan Van der Aa wordt beschuldigd: “Vreemdgaan? Misbruik? Ik weet het echt niet. Wij hebben alleen goede ervaringen met hem.”

'We nemen de zaak hoog op'

Een timmerman heeft maandag een deur van de kerk opengebroken. Voor het verwijderen van de graffiti op het kerkgebouw wordt een professioneel bedrijf ingeschakeld. De Hervormde Kerk in Waspik neemt de zaak hoog op en beraadt zich op verdere stappen.

