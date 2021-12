Lindsay van Zundert (16) in quarantaine en mist belangrijke wedstrijd

Lindsay van Zundert onlangs bij de Finland Trophy vergroot

Kunstrijdster Lindsay van Zundert uit Etten-Leur mist komend weekend een belangrijke internationale wedstrijd in de voorbereiding op de Olympische Spelen. De 16-jarige Van Zundert is positief getest op corona en zit daarom in quarantaine. “Superjammer. Ik voel me niet ziek, maar er is helaas niets aan te doen.”

Van Zundert had heel graag gereden op de internationale wedstrijd in Zagreb komend weekend. Omdat ze nu in quarantaine zit, mist ze een paar trainingen op het ijs. “Gelukkig kan ik thuis oma’s kamer gebruiken om oefeningen te doen”, zegt ze. “Dus als ik me verder goed blijf voelen, hoef ik niet eens zo veel trainingen te missen.” Nu de wedstrijd in Zagreb uit haar programma is geschrapt, is het Europees Kampioenschap in Tallinn de eerstvolgende wedstrijd waarin Van Zundert op het ijs zal staan. Dat EK wordt verreden van 10 tot en met 16 januari. Het is dan de laatste krachtproef voordat ze naar Peking gaat. De Winterspelen zijn van 4 tot en met 20 februari. LEES OOK: 16-jarige Lindsay van Zundert definitief naar Olympische Winterspelen

