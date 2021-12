Boswachter Erik de Jonge is wel wat gewend, maar maandag keek hij toch even op van tien afvaldumpingen op één ochtend op de Brabantse Wal bij Bergen op Zoom. In het meest westelijke natuurgebied van Brabant heeft hij onder andere asbestplaten, plantenpotten en jerrycans vol meststof gevonden.

“Ik ben de rotzooi in de ochtend tegengekomen na verschillende meldingen”, vertelt Erik. “Ik vind wel vaker afvaldumpingen in het bos, maar tien dumpingen zijn er uitzonderlijk veel. Het is niet alleen slecht is voor de natuur, maar we zijn ook de hele ochtend bezig met de troep opruimen van een ander. Dat vindt natuurlijk niemand leuk.”

Langer donker

Erik werkt al vijftien jaar als boswachter op de Brabantse Wal. Hij heeft van alles voorbij zien komen, van gaten waar drugs in geloosd worden tot explosieven. In december ziet de boswachter altijd meer afvaldumpingen in het buitengebied. “Mensen gebruiken het donker in de vroege ochtend om hun afval weg te gooien.”

Dat alles na vijf uur gesloten is helpt ook mee aan de stijging van lozingen, meent Erik: “Dit zagen we ook tijdens de andere lockdowns. Mensen hebben meer tijd om te klussen aan hun huis. De oude meubels en potgrond gooien ze vervolgens in de bossen.”

Vastgereden Audi

De boswachter maakt veel opmerkelijke foto’s tijdens zijn werk. Hij plaatst deze afbeeldingen op sociale media. Maandagochtend heeft hij bijvoorbeeld ook een foto geplaatst van een Audi die vast kwam te zitten op een onverhard pad.

“De man vertelde me dat hij een verkeerde afslag had genomen. Er stond een leeg kratje bier in zijn achterbak. Ik heb zijn auto losgetrokken en toen maar de politie gebeld.”

Op twitter plaatst Erik de foto’s van zijn vondsten: