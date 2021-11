Levensgevaarlijk explosief langs bospad gelegd door vinder

Op de Brabantse Wal is maandag een explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Hij lag op een boomstam. Boswachter Erik de Jonge vermoedt dat iemand op zoek is geweest met een metaaldetector en het ding naast het pad heeft laten liggen. Een gevaarlijke actie. De Explosieve Opruimings Dienst (EOD) moet eraan te pas komen om de granaat weg te halen.

Het gebeurt vaker dat in het gebied dit soort explosieven worden gevonden omdat er hard is gevochten in de Tweede Wereldoorlog. Maar dat iemand er een op zo'n plek achterlaat, is wel uniek.

"Ik werd gebeld door een wandelaar", vertelt Erik. "Die zag naast het pad een explosief liggen. Het was een vrij forse granaat en die lag daar op een boomstam, nog net niet te wiebelen in de wind." Tientallen keren per jaar komt Erik in het bos mensen tegen die met een metaaldetector op pad zijn.

"Voor een aantal van hen is dit bijvangst maar helaas weten we ook dat er mensen gericht naar explosieven zoeken, zij vinden dit kicken." En dat is verboden. "Bijna altijd gaan deze mensen ook nog buiten wegen en paden."