Bommen en granaten! Vijf bijzondere explosies achter elkaar

Tientallen niet ontplofte bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog werden dinsdag langs de A58 in Heerle alsnog opgeblazen door de EOD. In Brabant worden jaarlijks zo'n 26.000 oude explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Omroep Brabant zette de bijzondere explosies van de afgelopen jaren nog even op een rijtje.

2014

In januari 2014 werd in een akker aan het Dirksdijkje in Kruisland een V1-bom gevonden. Weken voorbereidingstijd was nodig om het 'Vergeltungswaffe 1' van Nazi-Duitsland onschadelijk te maken. Op 27 februari werd de krachtige vliegende bom opgeblazen. Na de ontploffing bleef een krater van twintig meter breed achter.

2016

Tijdens werkzaamheden in november 2016 aan het Lariksplein in Den Bosch stuitte de aannemer op duizendponder. Een deel van de Graafsewijk moest worden worden ontruimd. De explosieven opruimingsdienst heeft het projectiel meegenomen en op de Oirschotse Heide onschadelijk gemaakt.

2017

Mortiergranaten worden ook vaak gevonden in Brabant. In het bos aan de Putvenweg in Chaam vond een voorbijganger er in oktober 2017 eentje van 40 centimeter lang. Experts zagen dat het ontstekingsmechanisme nog aanwezig was. De granaat is ter plekke opgeblazen.

2020

250 kilo springstof zat er in de vliegtuigbom die in juli vorig jaarin de polder Weimeren bij Prinsenbeek werd ontdekt. De bom van in totaal 500 kilo ontplofte tijdens de Tweede Wereld oorlog niet, omdat die in zachte veengrond belandde. Om de impact van de gecontroleerde explosie te verkleinen, liet de EOD eerst een berg zand van zeven meter hoog bovenop het projectiel storten.

Vliegbasis Gilze Rijen, voor de Duitse bezetter 'Fliegerhorst Gilze-Rijen', was een belangrijk doelwit voor bombardementen van de geallieerden. Op 10 december vorig jaar werden twee vliegtuigbommen onschadelijke gemaakt. De roestige projectielen werden in een kuil gelegd en met een kneedbaar explosief tot ontploffing gebracht.

