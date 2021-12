Handel in opgezette tijgers, schedels en wapens: 190 uur taakstraf

Een 59-jarige man uit Helmond die opgezette bedreigde diersoorten verkocht, krijgt 190 uur werkstraf. Dat heeft de rechter in Den Bosch maandag bepaald. Een 31-jarige Helmonder die opgezette dieren verkocht voor zichzelf en zijn stadsgenoot, krijgt een taakstraf van 130 uur.

Het huis van de 59-jarige man was helemaal gevuld met skeletten en schedels van onder andere een leeuw. Daarnaast had hij opgezette dieren, waaronder een Siberische tijger en een luipaard. Ook verkocht hij een roodstaartpapegaai, oerang-oetan en een baviaan. Deze dieren zijn bedreigd, ze mogen dan ook niet zomaar verkocht worden. Daar moet je een certificaat voor hebben en dat had de man niet. Hij kon ook niet bewijzen dat hij op een legale manier aan de dieren gekomen was.

Hij had naast de dieren een berg wapens in huis. Het ging om en oude geweren, revolvers en een heleboel munitie.

De 31-jarige man maakte zich naast de verkoop van de bedreigde dieren ook schuldig aan het vervalsen van verzendetiketten, zegt de rechter. Hij stuurde via een bezorgdienst een opgezette rob, koala en tenrek (een zeldzaam insectenetend zoogdier) naar het buitenland. Op de verzendbewijzen zette hij dat het om educatieve modellen ging.

Geld nodig

De 59-jarige Helmonder verklaarde dat hij niet mocht handelen in de bedreigde diersoorten maar dat hij geld nodig had. Hij zei dat hij kocht wat hij mooi vond en dat hij zich niet bekommerde om de herkomst van de dieren die hij kocht. Volgens de rechtbank wisten de verdachten dat zij echte tijgerschedels verhandelden en dat ze bewust autoriteiten buiten beeld hielden.

De 59-jarige man krijgt naast zijn taakstraf een voorwaardelijke celfstraf van twee maanden. Van de taakstraf van de 31-jarige Helmonder is 30 uur voorwaardelijk.

